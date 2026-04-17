Finanzas
TransMilenio anuncia cambio para recargar sus tarjetas: ahora será más fácil con dos billeteras virtuales que muchos usan
Los más de 4 millones de usuarios del sistema se verán beneficiados con el cambio.
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17 de abril de 2026, 10:21 a. m.
Esta es la novedad en la recarga de saldo de Transmilenio.
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