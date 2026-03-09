Daviplata confirma cambio clave desde marzo: millones de usuarios celebran; habrá beneficio en TransMilenio

Las billeteras virtuales, desde hace varios años, se han implantado en el mundo financiero como una alternativa fácil y rápida para manejar el dinero sin necesidad de utilizar efectivo. Estas ofrecen comodidad, rapidez y seguridad, al permitir gestionar desde el celular el dinero, permitiendo hacer pagos, transferencias y compras. Facilitan la inclusión financiera de muchos y permiten hasta hacer inversiones.

En Colombia fueron varias las billeteras virtuales que vieron la luz tras el auge. La primera fue Nequi y la segunda fue Daviplata, pertenecientes a Bancolombia y Davivienda respectivamente, que son los dos bancos con el mayor número de usuarios del país.

Esta última, Daviplata, ha tenido varios cambios importantes, tanto en su infraestructura como en sus servicios. Recientemente, la nueva CEO de Daviplata, Ángela Marcela Ramírez, dio un anuncio sobre un cambio del aplicativo.

En La República, Ramírez comentó que ahora habrá una novedad en la plataforma para clientes que desean facilidades para realizar pagos, más exactamente en tarjetas débito y crédito. Aseguró que actualmente la tarjeta de débito está disponible para Android e iOS para compras digitales en ecommerce, a través de los números de la tarjeta.

Sin embargo, a partir de marzo, los clientes podrán subir la tarjeta débito digital a su wallet en dispositivos Android, lo que permitirá usarla también en el mundo físico.

Además, lanzarán una categoría llamada Movilidad, que permitirá recargar la tarjeta de TransMilenio desde la aplicación y también permitirá que usuarios puedan acceder a sistemas de transporte como el metrocable desde el celular.

La directiva aseguró que, tras su reciente entrada al cargo, recibió una plataforma consolidada con 19 millones de clientes. Asegura además que tiene una infraestructura tecnológica que soporte todas las capacidades que requiere el país. Esto le permitirá dar el salto a una oferta de valor que no solo priorice el acceso, sino aprovechar la oferta en el uso cotidiano.

