Empresas

Daviplata confirma cambio clave desde marzo: millones de usuarios celebran; habrá beneficio en TransMilenio

Esto es lo que verán los usuarios en los próximos días.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
9 de marzo de 2026, 11:12 a. m.
Daviplata aseguró un nuevo cambio para usuarios.
Daviplata aseguró un nuevo cambio para usuarios. Foto: Montaje El País: 123RF / DaviPlata

Las billeteras virtuales, desde hace varios años, se han implantado en el mundo financiero como una alternativa fácil y rápida para manejar el dinero sin necesidad de utilizar efectivo. Estas ofrecen comodidad, rapidez y seguridad, al permitir gestionar desde el celular el dinero, permitiendo hacer pagos, transferencias y compras. Facilitan la inclusión financiera de muchos y permiten hasta hacer inversiones.

En Colombia fueron varias las billeteras virtuales que vieron la luz tras el auge. La primera fue Nequi y la segunda fue Daviplata, pertenecientes a Bancolombia y Davivienda respectivamente, que son los dos bancos con el mayor número de usuarios del país.

La activación de Perfil Negocio en el app DaviPlata es gratuita y no genera cobros adicionales por administración de página web o dominios.
La plataforma es reconocida en el mundo de las billeteras virtuales. Foto: Semana

Esta última, Daviplata, ha tenido varios cambios importantes, tanto en su infraestructura como en sus servicios. Recientemente, la nueva CEO de Daviplata, Ángela Marcela Ramírez, dio un anuncio sobre un cambio del aplicativo.

En La República, Ramírez comentó que ahora habrá una novedad en la plataforma para clientes que desean facilidades para realizar pagos, más exactamente en tarjetas débito y crédito. Aseguró que actualmente la tarjeta de débito está disponible para Android e iOS para compras digitales en ecommerce, a través de los números de la tarjeta.

Empresas

Crisis en la Nueva EPS: pacientes deben esperar más de 8 horas en filas y hay pocos medicamentos, dice la Defensoría

Empresas

La Dian abre subastas virtuales con carros y casas desde precios bajos

Estados Unidos

Empresas de Estados Unidos hacen importante anuncio de cara al Mundial de 2026

Empresas

Invima anunció nueva alerta sanitaria por la comercialización ilegal de suplemento dietario

Empresas

Así puede reclamar el medio día libre en el trabajo por el voto realizado en las elecciones del 8 de marzo

Empresas

Invima lanza alerta por producto que se vende como “agua pura” en Colombia: “alimento fraudulento”

Dinero

El precio oculto de las gangas digitales: cómo Temu y Shein golpean al sistema moda nacional

Empresas

Nequi y Bancolombia suspenderán servicios varios días en febrero: estas son las fechas y horas

Consumo inteligente

Estos son los nuevos topes de Nequi y Daviplata para 2026: ojo con el 4x1000

Economía

Margarita Henao deja la presidencia de Daviplata. Su conmovedor mensaje de adiós en redes sociales: “Amé mi trabajo cada día”

MinTrabajo ordenó labores de inspección a Movistar por plan de retiro para sus empleados tras el proceso de fusión con Tigo

Sin embargo, a partir de marzo, los clientes podrán subir la tarjeta débito digital a su wallet en dispositivos Android, lo que permitirá usarla también en el mundo físico.

Las herramientas digitales han tomado un rol fundamental para facilitar la gestión de la plata. Las billeteras digitales se han convertido en un aliado para las personas y los negocios en el manejo de sus finanzas.
Ahora tendrá disponibilidad en su wallet. Foto: 123 Rf

Además, lanzarán una categoría llamada Movilidad, que permitirá recargar la tarjeta de TransMilenio desde la aplicación y también permitirá que usuarios puedan acceder a sistemas de transporte como el metrocable desde el celular.

SuperServicios pide a XM priorizar hidroeléctricas con mayores niveles de agua en el despacho de energía

La directiva aseguró que, tras su reciente entrada al cargo, recibió una plataforma consolidada con 19 millones de clientes. Asegura además que tiene una infraestructura tecnológica que soporte todas las capacidades que requiere el país. Esto le permitirá dar el salto a una oferta de valor que no solo priorice el acceso, sino aprovechar la oferta en el uso cotidiano.

Con DaviPlata se han desembolsado más de 12,6 mil nanocréditos. Una puerta de entrada al crédito para muchos colombianos.
Daviplata tendrá nuevas funciones. Foto: Davivienda

Más de Empresas

Desde este viernes, 28 de marzo, los usuarios de la Nueva EPS podran reclamar sus medicinas en el nuevo dispensario de Disfarma en el barrio Tequendama. Foto Jorge Orozco.

Crisis en la Nueva EPS: pacientes deben esperar más de 8 horas en filas y hay pocos medicamentos, dice la Defensoría

.

La Dian abre subastas virtuales con carros y casas desde precios bajos

Trofeo de la Copa Mundial de la Fifa.

Empresas de Estados Unidos hacen importante anuncio de cara al Mundial de 2026

¡Pilas! El Invima emitió una alerta por productos fraudulentos

Invima anunció nueva alerta sanitaria por la comercialización ilegal de suplemento dietario

ELECCIONES 2026

Así puede reclamar el medio día libre en el trabajo por el voto realizado en las elecciones del 8 de marzo

Invima alertó sobre la comercialización fraudulenta de Agua Fresh Life.

Invima lanza alerta por producto que se vende como “agua pura” en Colombia: “alimento fraudulento”

En varias ciudades intermedias, compradores mayoristas de Shein abrieron locales para vender al detal sin pagar los impuestos que sí asumen los importadores formales en Colombia.

El precio oculto de las gangas digitales: cómo Temu y Shein golpean al sistema moda nacional

Creativo Getty

Comcel solicita a la SIC integración empresarial con Azteca Comunicaciones y Total Play para adquirir redes de fibra óptica

Proyecto vial El Estanquillo – Popayán.

SEMANA conoció detalles del proceso de adjudicación del proyecto vial El Estanquillo – Popayán con una inversión de $8,8 billones

Noticias Destacadas