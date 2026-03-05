SuperServicios pide a XM priorizar hidroeléctricas con mayores niveles de agua en el despacho de energía

El sistema energético del país es uno de los puntos más importantes en la agenda del país. En la tarde del jueves 5 de marzo de 2026, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios informó que el superintendente, Felipe Durán, se encuentra realizando la inspección y vigilancia a los diferentes embalses del país.

A lo largo de la jornada, se realizó un recorrido por la central hidroeléctrica de Betania, ubicada en el departamento del Huila.

La central hidroeléctrica Betania fue visitada para conocer el desarrollo de las operaciones. Foto: juan carlos sierra-semana

En primer lugar, se informó que en febrero pasado este embalse tuvo 13 días continuos de vertimientos y no generó energía al 100 % de su capacidad, cuestión sobre la cual la Superservicios solicitó mayor información.

“Reiteramos el llamado a que, en épocas de altos caudales de entrada a los embalses y altos volúmenes útiles, se genere energía al máximo de la capacidad instalada y a precios eficientes, que impacten positivamente a los usuarios y también permitan con precios bajos ser despachados por XM”, señaló el superintendente Durán.

Por otra parte, la Superservicios recordó que el embalse de Betania, que se abastece de los ríos Guarapas, Suaza, Páez, Magdalena y Yaguará, es operado por Enel Colombia y provee el 5 % de la demanda de energía del país. Además, cuenta con una capacidad efectiva de 540 megavatios y durante lo corrido de marzo ha mantenido un volumen útil diario entre el 77 % y el 80 %.

El llamado de la SuperServicios al administrador del mercado eléctrico XM consiste en que, cuando se realiza el despacho de energía y se presentan ofertas de precios similares, tenga en cuenta las zonas que registran altos aportes de agua y altos volúmenes útiles.

Esto supondría una revisión para evitar que el agua se descargue sin generar energía con ella y así poder tener precios más bajos en algunos casos.

“De acuerdo con el mandato del presidente Gustavo Petro, buscamos garantizar una gestión eficiente del agua y de la generación de energía, cuidando que el comportamiento de los prestadores no afecte la continuidad y calidad de este servicio público y no se trasladen costos ineficientes a los usuarios”, puntualizó Durán.

Felipe Durán, superintendente de Servicios Públicos Foto: Youtube / Transmisión