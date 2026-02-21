Economía

La Andi hizo un llamado a las autoridades nacionales y departamentales para garantizar el servicio de energía

La asociación pidió priorizar el diálogo para evitar afectaciones a los usuarios.

Manuel Santiago Sánchez González

21 de febrero de 2026, 10:06 a. m.
La asociación explicó las implicaciones de la huelga.
La asociación explicó las implicaciones de la huelga. Foto: COLPRENSA

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) hizo este sábado, 21 de febrero, un llamado urgente a las autoridades nacionales y departamentales con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio de energía. La comunicación se da tras el anuncio de huelga del Sindicato de Trabajadores de la Energía de Colombia (Sintraelecol).

Anuncian proceso de integración energética tras reunión entre Edwin Palma y la presidenta (e) de Venezuela, Delcy Rodríguez

“Ante el anuncio de huelga emitido por el Sindicato de Trabajadores de la Energía de Colombia (Sintraelecol) en la Electrificadora de Santander (ESSA), filial del Grupo EPM, la ANDI hace un llamado urgente a las autoridades nacionales y departamentales para aunar esfuerzos que permitan garantizar la continuidad en la prestación de este servicio público esencial”, destacó la Andi.

La Andi señaló que, conforme al artículo 4 de la Ley 142 de 1994 y al artículo 5 de la Ley 143 de 1994, el servicio de energía eléctrica es de carácter esencial, por lo cual su continua prestación está intrínsecamente ligada a la protección de la vida, la salud y la seguridad de la población.

“Expresamos nuestra profunda preocupación por el impacto devastador que la interrupción del servicio tendría sobre el territorio, afectando a más de 958.344 usuarios de 102 municipios, los cuales se encuentran ubicados en seis departamentos”, señala la Andi.

Según la Andi, de concretarse la huelga se pondría en riesgo crítico a 4.921 cuentas de manejo especial que incluyen: 517 establecimientos de salud, 71 usuarios electrodependientes, 47 hogares geriátricos, 78 sistemas de alumbrado público, 288 cuentas de seguridad ciudadana de policía, 21 cuentas de seguridad ciudadana de batallones, 3.492 instituciones educativas, 28 centros penitenciarios, 9 sistemas de semaforización, 260 acueductos, 54 hogares del ICBF, 10 estaciones de bomberos, 6 aeropuertos y 40 nodos de telecomunicaciones.

Frente frío en Colombia. SuperServicios toma medidas.
La huelga afectaría a miles de personas. Foto: Superintendencia de Servicios / Cortesía

Por otra parte, la Andi pide a las partes involucradas priorizar el diálogo institucional sobre las medidas que generarían afectaciones a derechos fundamentales de la ciudadanía, así como daños irreversibles a la productividad y la seguridad social de la región.

La transición energética redefine las prioridades económicas de Colombia

Pronunciamiento de Asocodis

La Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis) expresó su posición frente al anuncio de una posible huelga en el departamento de Santander. El gremio manifestó su inquietud ante esta situación, ya que podría afectar la prestación de uno de los servicios básicos más importantes para los habitantes de esa zona del país.

“Con gran preocupación recibimos el anuncio por parte del sindicato de la empresa de energía de Santander, Electrificadora de Santander, ESSA, de irse a la huelga, lo que pondrá en riesgo la entrega de un servicio esencial para los ciudadanos como es la energía eléctrica”, señaló Asocodis.

