Energia

La transición energética redefine las prioridades económicas de Colombia

La evolución del sector energético se convierte en un factor determinante para la inversión, la estabilidad y la competitividad económica.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
19 de febrero de 2026, 2:22 p. m.
Las decisiones en materia energética impactan directamente la competitividad nacional.
Las decisiones en materia energética impactan directamente la competitividad nacional. Foto: Ministerio de Minas y Energía

Colombia dio un paso clave en su posicionamiento internacional al recibir la invitación oficial para integrarse como miembro pleno de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), uno de los organismos más influyentes en la definición de la política energética global.

Con esta decisión, el país se convierte en el miembro número 33 de la entidad y se sienta, por primera vez, en la mesa donde se toman decisiones estratégicas sobre seguridad energética, transición hacia energías limpias y cumplimiento de metas climáticas.

La adhesión es el resultado de un proceso técnico que se extendió por más de cuatro años y que exigió al país fortalecer su marco institucional, sus protocolos de gestión de crisis y su capacidad de respuesta ante eventuales interrupciones del suministro energético.

El bagazo que enciende la transición energética en Colombia

Durante ese camino, Colombia consolidó instrumentos como los programas de restricción de la demanda y los manuales de emergencia energética, alineándose con estándares internacionales.

Cápsulas

Renta variable y liquidez marcaron un año récord en la bolsa colombiana

Cápsulas

Crecieron los proyectos industriales y logísticos en la Sabana de Bogotá durante 2025: “Más de $ 42.000 millones en seis desarrollos”

Cápsulas

Ante el incremento de tarifas de servicios públicos, crean solución para empresas y colaboradores que puede generar ahorros del 25 %

Cápsulas

Centro médico del Caribe incorpora inteligencia artificial para agilizar atención en ortopedia: “Nos permite responder más rápido”

Cápsulas

Dos grandes entidades financieras colombianas son reconocidas por su compromiso con la sostenibilidad

Cápsulas

Fintech amplían crédito por libranza en el sector privado: “La inclusión financiera no puede limitarse a la bancarización básica”

Cápsulas

Inteligencia artificial permite a pymes reducir hasta 50 % sus costos operativos: “La IA ha dejado de ser un experimento”, asegura experto

Macroeconomía

Ministro de Minas, Edwin Palma, destapa resolución que reduce el precio de la gasolina $500. Así quedó en cada ciudad

Confidenciales

Edwin Palma, minMinas, iría por recursos para Air-e en Ley de Financiamiento que empezará trámite legislativo. Esta es la propuesta

Empresas

MinMinas anuncia la manera en la que bajaría hasta en 50 % el costo del transporte de gas. ¿Se verá en la factura?

Edwin Palma Egea, Ministro de Minas y Energía, destacó que este ingreso no solo eleva el perfil del país en escenarios multilaterales, sino que también envía una señal de confianza a inversionistas interesados en proyectos de energías limpias e infraestructura energética.

La membresía permitirá acceder a análisis estratégicos de alto nivel, participar en mecanismos de cooperación internacional y fortalecer la resiliencia del sistema energético nacional.

Planeación Nacional jugó un papel central en la coordinación del proceso, al articular a entidades como los ministerios de Minas y Energía, Hacienda y Transporte, así como a la Cancillería y agencias técnicas del sector.

El ingreso a la AIE confirma que la transición energética puede avanzar sin poner en riesgo la seguridad del suministro ni la estabilidad macroeconómica.

Energía limpia con impacto social: la apuesta conjunta de Ecopetrol e ISA

Además, la Agencia Internacional de la Energía resaltó el compromiso del país con la sostenibilidad y la cooperación internacional, subrayando que su incorporación fortalece la capacidad colectiva para enfrentar los desafíos energéticos y climáticos a escala global.

Con este paso, Colombia consolida su apuesta por un sistema energético más moderno, confiable y alineado con los retos del siglo XXI.

Más de Cápsulas

.

Renta variable y liquidez marcaron un año récord en la bolsa colombiana

La Sabana de Bogotá lidera el auge de la construcción industrial

Crecieron los proyectos industriales y logísticos en la Sabana de Bogotá durante 2025: “Más de $ 42.000 millones en seis desarrollos”

Vértebra crea solución para empresas y colaboradores que puede generar ahorros del 25 %

Ante el incremento de tarifas de servicios públicos, crean solución para empresas y colaboradores que puede generar ahorros del 25 %

Inteligencia artificial y atención sin largas esperas: la apuesta de Ortovital en medio de la crisis del sistema de salud colombiano

Centro médico del Caribe incorpora inteligencia artificial para agilizar atención en ortopedia: “Nos permite responder más rápido”

Creativo

Dos grandes entidades financieras colombianas son reconocidas por su compromiso con la sostenibilidad

El auge de las fintech en Colombia: el crédito por libranza gana terreno

Fintech amplían crédito por libranza en el sector privado: “La inclusión financiera no puede limitarse a la bancarización básica”

Mauricio Lince, cofundador y CEO de JumpCube

Inteligencia artificial permite a pymes reducir hasta 50 % sus costos operativos: “La IA ha dejado de ser un experimento”, asegura experto

.

Energía limpia con impacto social: la apuesta conjunta de Ecopetrol e ISA

Programa de NCS Brands para el bienestar laboral

Industria textil impulsa estrategias de bienestar laboral como parte de su crecimiento; este es el caso de NCS Brands

Noticias Destacadas