La transición energética en Colombia empieza a tomar forma más allá de los discursos técnicos. Una nueva alianza entre Ecopetrol e ISA busca llevar ese proceso a los territorios a través de educación, innovación y reducción de brechas energéticas, con impactos medibles en comunidades específicas.

Las dos compañías anunciaron la creación de la Alianza por la transición energética en los territorios, una iniciativa que combina infraestructura en energías renovables con beneficios sociales directos.

El primer proyecto se ejecutará en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), donde se instalarán sistemas solares fotovoltaicos en las sedes de Tunja, Duitama y Sogamoso, con una inversión cercana a $2.000 millones.

La instalación permitirá reducir los costos energéticos de la universidad y destinar esos ahorros a becas de alimentación y alojamiento para estudiantes, así como al fortalecimiento de la investigación en energías renovables y la modernización de la infraestructura eléctrica.

En total, el proyecto beneficiará a 15.000 integrantes de la comunidad universitaria, especialmente de programas STEM.

Uno de los ejes centrales de la alianza es la creación de un fondo liderado por ISA para financiar iniciativas basadas en Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER), con un modelo transparente y reproducible que busca atraer a otros actores del sector privado.

Para Diego Castro, gerente de Estrategia de Energías para la Transición de Ecopetrol, esta articulación permite escalar soluciones ya probadas y convertir la transición energética en resultados concretos y sostenibles en el tiempo.

En la misma línea, Jorge Andrés Carrillo, presidente de ISA, señaló que el objetivo es transformar la energía en oportunidades tangibles para las personas y los territorios.

Con esta alianza, ambas compañías plantean una hoja de ruta en la que la transición energética no se limita a la tecnología, sino que se traduce en educación, bienestar y desarrollo local, en un país que aún enfrenta profundas desigualdades en acceso a energía y oportunidades.