Saúl Kattan fue despedido de Interexa, filial de ISA en la que tiene la lupa el Gobierno Petro

Kattan fue designado en el cargo el pasado 7 de marzo de 2025.

3 de febrero de 2026, 2:16 p. m.
Saúl Kattan renunció a Interexa.
Foto: Guillermo Torres

Hace algunas horas, se conoció un nuevo movimiento en una de las empresas que hace parte del Grupo Ecopetrol. Se trata de la compañía Internexa, de ISA, y que es parte también de la petrolera colombiana.

La compañía le habría pedido la renuncia a su gerente, Saúl Kattan, quien confirmó a Caracol Radio la decisión, descartando que se hubiera dado tras la licitación que la empresa tenía con el Ministerio de Ciencias. Kattan se habría negado a renunciar, por lo que habría recibido una carta de despido.

Es importante recordar que el directivo había sido ratificado hace cuatro días en el cargo, en el que se mantuvo como encargado por varios meses.

De acuerdo con lo dicho por el exfuncionario, la empresa le manifestó el deseo de poner fin a una serie de tensiones internas que se habían desencadenado desde hace un tiempo. Dichas tensiones tenían que ver con negocios y propuestas estratégicas que él llevaba a cabo, pero que no estaban del todo respaldadas por la empresa.

Es importante recordar que Kattan ha tenido un papel estratégico en el Gobierno, pues fue por un tiempo consejero presidencial para la Transformación Digital, luego pasó a ser presidente de la junta directiva de Ecopetrol, cargo que dejó en marzo de 2024.

Es importante tener en cuenta que Internexa es una empresa con 25 años de experiencia en telecomunicaciones. El Gobierno ha mantenido una apuesta para que Ecopetrol adquiera directamente a la compañía y la controle.

Pese a ello, esa situación no llegó a buen término, la negociación se pausó y quedó en un punto muerto. Se estiman dos movimientos en el caso de la compra. El primero es avanzar en ceder la participación de Telefónica Colombia y adquirir la totalidad de Internexa para asegurar el control estatal sobre el futuro en temas de conectividad.

