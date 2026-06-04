José Manuel Restrepo asegura que convirtieron a Ecopetrol en una “enjuta lagartija”

José Manuel Restrepo lanzó fuertes cuestionamientos sobre la situación de Ecopetrol y sobre las decisiones adoptadas por el Gobierno nacional en materia energética.

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Durante una entrevista con el periodista Luis Carlos Vélez, en la que estuvo presente Abelardo de la Espriella, se cuestionó la gestión del presidente de la compañía, Ricardo Roa.

En primer caso, afirmaron que una de las prioridades de un eventual cambio de administración sería reorganizar la empresa estatal y revisar su modelo de gobierno corporativo. En ese contexto, Restrepo señaló que es necesario “organizar el desastre que ha hecho el señor Roa” y manifestó que espera que las autoridades competentes investiguen su gestión.

Fuertes críticas a Ecopetrol y a Ricardo Roa. Foto: Colprensa

Restrepo sostuvo que “la que fuera nuestra joya de la corona, nuestra iguana, terminó convertida en una enjuta lagartija, en una flaca y débil lagartija. Y todo como resultado de pésimas decisiones del gobierno de Petro y sus ministros de Minas y Energía. Arranque usted con la decisión de no firmar nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo, o de impedir la posibilidad de la exploración no convencional en Colombia o en el exterior”.

Durante sus declaraciones, el exministro aseguró que la situación actual de la compañía refleja problemas de administración y dirección. “Ecopetrol es la demostración de la ausencia total de gerencia pública para una entidad tan importante como esa”, afirmó.

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Uno de los principales cuestionamientos de Restrepo estuvo relacionado con la decisión gubernamental de no firmar nuevos contratos de exploración de petróleo y gas. A su juicio, esa medida ha afectado la estrategia de largo plazo de la compañía y ha limitado sus posibilidades de crecimiento.

La empresa recibió fuertes críticas por parte de la fórmula presidencial. Foto: JOHAN TORO-SEMANA

“Arranque usted con la decisión de no firmar nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo, o de impedir la posibilidad de la exploración no convencional en Colombia o en el exterior. Esa es una decisión estratégica equivocada”, sostuvo.

Para explicar su argumento, comparó la situación con una empresa a la que se le impide desarrollar su actividad principal. Según indicó, las restricciones a la exploración generan incertidumbre sobre el futuro de Ecopetrol y responden a decisiones que, en su opinión, obedecen a consideraciones ideológicas.