“Si me ordenan el arresto, con gusto lo cumpliré”: Abelardo de la Espriella desafía fallo y seguirá usando camiseta de la Selección Colombia

En entrevista con Luis Carlos Vélez en el programa Vélez por la mañana, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella lanzó duras críticas contra la decisión judicial que le impide usar la camiseta de la Selección Colombia en actos de campaña y aseguró que continuará portándola “hasta que termine la campaña”.

“Usaré la camiseta de la Selección Colombia cuando se me dé la gana porque soy libre”: José Manuel Restrepo

“A mí nadie me puede quitar el derecho a portar la camiseta del equipo de Colombia, a hacer uso de los símbolos patrios que tanto me enorgullecen”, afirmó el aspirante presidencial, quien calificó la medida como una decisión “abiertamente ilegal”.

De la Espriella fue más allá y advirtió que no piensa cumplir la orden judicial. “La juez y la persona que ha presentado la tutela pueden proceder de conformidad con un incidente de desacato, que si me ordenan el arresto, con gusto lo cumpliré, porque es la primera vez que desacato una decisión judicial que es abiertamente ilegal e inconstitucional”, sostuvo.

El candidato aseguró que la medida vulnera sus derechos fundamentales y señaló que se trata de “un ataque contra la libertad, contra el libre desarrollo de la personalidad y contra el derecho a la igualdad”. Además, insistió en que no renunciará a utilizar la prenda durante el resto de la contienda electoral.

“Prohibir su uso es un grave precedente”: Duque se pone la camiseta de la Selección tras decisión judicial en contra de Abelardo de la Espriella

“Yo me pongo mi camiseta, la llevaré con orgullo y asumo cualquier responsabilidad que se produzca por cuenta de esa decisión que he tomado de manera libre”, expresó durante la entrevista.

El aspirante también aprovechó para cuestionar al presidente Gustavo Petro y al senador Iván Cepeda. “Ya nos notificaron el señor Petro y su heredero, Iván Cepeda, que no podemos usar la camiseta”, dijo y aseguró que ambos “no son demócratas”.

Por su parte, su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, manifestó en la misma entrevista su respaldo al uso de la camiseta de la Selección y afirmó que cualquier ciudadano debería poder usarla libremente.

“Yo quiero hacer una invitación a todos los colombianos a que usemos la camiseta de la Selección Colombia de aquí en adelante. Lo que estamos expresando es amor por nuestra patria, por nuestra nación, orgullo nacional”, señaló.

Finalmente, De la Espriella anunció que su equipo jurídico dará la pelea en los estrados. “Vamos a dar la batalla jurídica y estoy seguro de que la vamos a ganar. Esta es una decisión absolutamente arbitraria”, concluyó.