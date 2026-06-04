El presidente de la Veeduría por la Verdad y la Justicia de Colombia, Luis Miguel Marimón, denunció lo que serían presuntas irregularidades en la Vicepresidencia Downstream de Ecopetrol, a cargo de Felipe Trujillo López.

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Según dijo Marimón, han recibido información de presuntas irregularidades que estarían ocurriendo en esa dependencia de la empresa del Estado. La primera de ellas tendría que ver con la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) a través de relaciones con contratistas y movimientos de dinero.

Asimismo, que en medio de la Ley de garantías, según dijo, se habría contratado por más de 2.000 millones de dólares por cinco años, prorrogables por ocho años más.

“Los cuales advierten mantenimiento a refinerías en diversas partes del país. Estas situaciones son bastante llamativas cuando estamos ad portas de acabar un gobierno y empezar un posible gobierno progresista”, alertó Marimón.

De otro lado, le solicitó a las autoridades que verifiquen estas situaciones ante la Fiscalía y la Procuraduría para que se revisen estos movimientos “que al parecer también están en la línea ética de Ecopetrol”, agregó el presidente de esa veeduría.

Por su parte, Trujillo López ya respondió por estos hechos. Dijo que “las afirmaciones allí contenidas carecen de fundamento y buscan afectar mi buen nombre, mi reputación profesional y la trayectoria que he construido durante más de 22 años al servicio de Ecopetrol”, explicó.

El vicepresidente de la empresa petrolera aclaró que en el ejercicio de sus funciones no adelanta procesos contractuales ni participa en actividades de relacionamiento, ni con empresas ni proveedores o contratistas.

“Las decisiones y procedimientos relacionados con la contratación en la compañía se desarrollan en otra área en la que no tengo participación ni decisión alguna. Rechazo categóricamente cualquier insinuación sobre un presunto incremento injustificado sobre mi patrimonio. Mi situación patrimonial se ha mantenido estable y consistente durante los últimos años, tal y como puede verificarse en los certificados de bienes y rentas que he presentado de manera oportuna y conforme con las obligaciones legales y corporativas aplicables”, aseguró el vicepresidente de Ecopetrol.

La estructura financiera de Ecopetrol ha sido sólida. Fue una de las pocas petroleras en el mundo que en pandemia dio utilidades, a pesar de la caída de los precios y del alto nivel de inventarios en el planeta. Foto: guillermo torres-semana

Trujillo afirmó que esas denuncias carecerían de sustento probatorio y corresponderían a especulaciones que no reflejan las realidades de su actuación profesional.

“Confío plenamente en que cualquier revisión o verificación objetiva de los hechos permitirá esclarecer la situación y desvirtuar las afirmaciones realizadas. Mantengo absoluta tranquilidad frente a esos cuestionamientos porque mi gestión siempre se ha caracterizado por el respeto a la ley, la ética y los principios de transparencia”, mencionó.

El vicepresidente recordó que tiene una trayectoria de más de 22 años en Ecopetrol que ha estado sustentada en el cumplimiento de sus responsabilidades.