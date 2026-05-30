USO, principal sindicato de Ecopetrol, pidió a los colombianos votar por el candidato que priorice el futuro energético del país

La Unión Sindical Obrera (USO), principal sindicato de los trabajadores de Ecopetrol, hizo un llamado a los colombianos para que, en las próximas elecciones presidenciales, apoyen a un candidato que priorice el futuro energético del país.

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A través de un comunicado, la organización sindical defendió el papel estratégico de Ecopetrol en la economía nacional y sostuvo que la empresa debe fortalecer su negocio tradicional mediante mayores inversiones en exploración y producción de hidrocarburos, al tiempo que avanza en la incorporación de fuentes renovables de energía.

“La USO considera que, bajo las actuales circunstancias de la situación financiera de Ecopetrol, esta solo puede ser sostenible si se fortalece su negocio original, priorizando las inversiones en la exploración de hidrocarburos y el desarrollo de los pilotos de yacimientos no convencionales, así como el aumento del factor de recobro mejorado", señala la USO.

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La riqueza de nuestra tierra le pertenece al pueblo. Por eso, la USO y los trabajadores nos unimos en una sola voz por la defensa de Ecopetrol y la soberanía energética de los colombianos.



💪🇨🇴Garantizar nuestra propia energía es asegurar el futuro de las próximas… pic.twitter.com/Ovgt8wW5kr — USO Colombia (@usofrenteobrero) May 30, 2026

La USO afirmó que Ecopetrol es patrimonio público, un símbolo de soberanía energética y una fuente clave de ingresos para la Nación. Además, señaló que los trabajadores organizados han contribuido al desarrollo del sector energético y a la consolidación de la empresa.

Al tiempo, dijo que el fortalecimiento de la industria petrolera no debe ser incompatible con la transición energética.

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Por el contrario, manifestó su respaldo a la incorporación de fuentes renovables de energía y a la diversificación de la matriz energética colombiana, siempre que este proceso se realice sin afectar la estabilidad económica de Ecopetrol ni el abastecimiento energético del país.

“El petróleo y el gas seguirán siendo fundamentales para la demanda energética durante las próximas décadas”, sostuvo el sindicato, al argumentar que la transición debe desarrollarse de manera gradual y responsable.

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La organización también destacó que los trabajadores petroleros han desempeñado un papel clave en la defensa de los derechos laborales, la generación de empleo y el desarrollo del sector energético, por lo que insistió en la necesidad de adoptar políticas públicas que garanticen la continuidad y fortalecimiento de la empresa estatal.

Así, la USO convocó a la ciudadanía, y en especial a los trabajadores de la industria petrolera, a reflexionar sobre las necesidades energéticas de Colombia al momento de acudir a las urnas.

Según la USO, el nuevo gobierno debe volver a priorizar las exploraciones y proyectos de hidrocarburos. Foto: Guillermo Torres

Finalmente, invitó a participar masivamente en las elecciones presidenciales y a elegir libremente al candidato de su preferencia, teniendo como criterio central la defensa del futuro energético del país y la sostenibilidad de Ecopetrol.