Anuncian importante beneficio económico para millones de usuarios de servicios públicos

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios anunció un acuerdo con Promotora de Gases del Sur S.A. E.S.P. (Progasur) que permitirá devolver recursos cobrados de manera indebida a millones de usuarios del servicio de gas natural en diferentes regiones del país.

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La medida representa un alivio económico para hogares y pequeños comercios que durante meses reportaron incrementos injustificados en sus facturas.

Los cobros por los cuales se tomó la medida causaron dificultades a millones de usuarios. Foto: Getty Images

De acuerdo con la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la empresa Progasur aplicó un porcentaje superior al 10,94 % permitido dentro de la metodología tarifaria establecida para el servicio de gas natural en Colombia. Tras las revisiones técnicas realizadas por el organismo de control, se determinó que dichos cobros no cumplían con la regulación vigente, por lo que fueron catalogados como improcedentes.

“El acuerdo establece la devolución de $8.796.569.197 millones, que corresponde a las diferencias acumuladas entre el 1 de julio de 2023 y el 31 de mayo de 2026. Las devoluciones a los usuarios iniciarán en junio de 2026 y finalizarán el 31 de diciembre de 2026″, indica la Superservicios.

La entidad señaló que las devoluciones cobijarán a los usuarios que recibieron cobros entre el 1 de julio de 2023 y el 31 de mayo de 2026. En consecuencia, millones de usuarios en distintas regiones del país podrán acceder a descuentos en sus facturas como mecanismo de compensación por los valores pagados de manera indebida.

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Según el cronograma establecido en el acuerdo, los descuentos comenzarán a reflejarse en las facturas del servicio de gas a partir de junio de 2026 y se extenderán hasta el 31 de diciembre del mismo año. La medida busca garantizar la restitución gradual de los recursos sin generar traumatismos administrativos para los usuarios beneficiados.

Las personas verán reflejados los alivios en los próximos recibos. Foto: Semana

La Superintendencia reiteró que continuará realizando seguimiento al proceso para verificar que las devoluciones se efectúen de manera transparente y dentro de los plazos definidos. Asimismo, invitó a los usuarios a revisar detalladamente sus facturas y acudir a los canales oficiales de atención en caso de identificar inconsistencias en la aplicación de los descuentos.