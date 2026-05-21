El sector energético colombiano continúa enfrentando retos relacionados con abastecimiento de gas natural, expansión de infraestructura y transición hacia modelos de generación con menores emisiones.

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En medio de ese panorama, Promigas reportó que durante el primer trimestre de 2026 alcanzó 7,6 millones de clientes, impactando a más de 25 millones de personas a través de sus operaciones de gas natural y energía eléctrica en Colombia y Perú.

La compañía registró ingresos operacionales consolidados por $ 1,72 billones, un EBITDA de $ 547 mil millones y utilidades netas cercanas a $ 241 mil millones, equivalentes al 98 % de lo proyectado para el periodo.

Según la empresa, en cuanto a seguridad energética, la terminal de regasificación SPEC respaldó más del 60 % de la generación térmica a gas natural del país y cubrió cerca del 23 % de la demanda nacional de gas.

Mientras tanto, el sistema de transporte incrementó la capacidad bidireccional del tramo Barranquilla–Ballena hasta 120 MPCD, buscando mitigar el déficit de gas en el interior del país.

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La compañía mantuvo sus calificaciones de riesgo AAA en el mercado local y grado de inversión internacional otorgado por Fitch Ratings y Moody’s.