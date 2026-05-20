La industria de reuniones se consolida como motor económico del turismo colombiano

La industria de reuniones y eventos se ha convertido en uno de los sectores con mayor capacidad para mover turismo, empleo y consumo en Colombia, especialmente por el crecimiento de los eventos corporativos, congresos, ferias, bodas y experiencias premium que hoy impulsan cadenas de valor en múltiples sectores de la economía.

Según cifras del sector basadas en datos del DANE, la industria de eventos genera más de US$3.400 millones anuales y representa entre el 0,8% y el 1% del PIB colombiano, además de aportar más de 200.000 empleos directos e indirectos relacionados con hotelería, gastronomía, logística, producción audiovisual, transporte, entretenimiento y turismo.

El segmento MICE, reuniones, viajes de incentivo, congresos y exposiciones, aparece como uno de los principales motores del turismo de alto valor. Según ProColombia, esta industria mueve más de US$2.400 millones y fortalece el posicionamiento de ciudades como Bogotá, Cartagena y Medellín dentro del mercado internacional de eventos y convenciones.

El crecimiento del sector también ha transformado la forma en que las ciudades compiten por atraer visitantes e inversión.

Actualmente, grandes eventos corporativos y sociales activan cadenas económicas que involucran hoteles, restaurantes, floristerías, empresas de tecnología, fotografía, catering, agencias BTL, transporte y producción técnica.

Las llamadas “bodas destino”, por ejemplo, se han convertido en uno de los segmentos de mayor crecimiento dentro del turismo experiencial, impulsando el consumo de lujo y servicios especializados en ciudades turísticas.

Además del impacto económico directo, los eventos generan ocupación hotelera, consumo en comercio y mayor flujo de visitantes nacionales e internacionales.

Bogotá, por ejemplo, continúa fortaleciendo su infraestructura para congresos, convenciones y encuentros empresariales, mientras Cartagena mantiene liderazgo en turismo de reuniones y celebraciones premium.

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La industria también viene evolucionando hacia experiencias más inmersivas y personalizadas, donde el networking, la tecnología, la producción sensorial y las experiencias memorables ganan cada vez más protagonismo dentro del mercado.

En ese contexto, Bogotá será sede de “Events Experience by Parque Museo del Chicó”, encuentro que se realizará los días 29 y 30 de mayo en el marco del Global Meetings Industry Day (GMID), iniciativa internacional que destaca el impacto económico y social de la industria global de reuniones y eventos.