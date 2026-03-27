Asointermedias y ProColombia firman alianza para impulsar la internacionalización de ciudades intermedias del país

En la ciudad de Zipaquirá se concretó la firma de un memorando de entendimiento entre la Asociación Colombiana de Ciudades Intermedias y ProColombia, con el objetivo de fortalecer la proyección internacional de los territorios intermedios del país.

El acuerdo se desarrolló en el marco de la segunda Mesa Técnica de Turismo e Internacionalización, un espacio que reunió a alcaldes y secretarios de turismo de distintas regiones, junto con entidades como la Cámara de Comercio de Bogotá y la Policía Nacional, para avanzar en una agenda conjunta de desarrollo territorial.

Firma del convenio entre Asointermedias y ProColombia Foto: cortesía

El memorando establece una hoja de ruta para posicionar a las ciudades intermedias como destinos estratégicos para la inversión extranjera, el turismo internacional sostenible y la promoción de exportaciones. Entre las acciones contempladas se encuentran la participación en misiones comerciales, el intercambio de información sobre mercados globales y el fortalecimiento de capacidades institucionales en los territorios.

Durante la jornada también se presentaron los componentes estratégicos de los planes de turismo para estas ciudades, dentro de una iniciativa orientada a consolidar el sector como motor de desarrollo regional. Además, se discutieron medidas para fortalecer la seguridad turística, la competitividad de los destinos y la articulación con el nivel nacional.

El alcalde de Zipaquirá y delegado de turismo de Asointermedias, Fabián Rojas, destacó el impacto de este tipo de espacios. “Hemos vivido una jornada de integración entre nuestras ciudades para fortalecer el turismo como eje de desarrollo. Compartimos avances en la revitalización del centro histórico y el valor de la Catedral de Sal, reconocida como la primera maravilla de Colombia”, afirmó.

El mandatario agregó que la vinculación a redes internacionales permitirá ampliar el alcance turístico. “Destacamos la importancia de hacer parte de la Red Mundial de Turismo Religioso, lo que nos permitirá recibir peregrinaciones provenientes de Norteamérica y Europa”, señaló.

Por su parte, el director de Asointermedias, Santiago Ospina, aseguró que la alianza representa un avance clave para el desarrollo regional. “Las ciudades intermedias tienen el potencial y la capacidad para liderar la internacionalización de Colombia. Esta alianza con ProColombia es un paso firme para conectar nuestros territorios con el mundo”, indicó.

Con este acuerdo, Asointermedias busca consolidar una estrategia que permita dinamizar las economías locales, atraer inversión y fortalecer el turismo como uno de los principales motores de crecimiento en las regiones del país.