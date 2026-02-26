Turismo

Ciudades intermedias se unen para impulsar el turismo como motor de desarrollo

El anuncio fue hecho por Asointermedias.

Redacción Semana
26 de febrero de 2026, 4:50 p. m.
Asointermedias presentó estrategia para impulsar el turismo
Asointermedias presentó estrategia para impulsar el turismo Foto: cortesía

En el marco de la Vitrina Turística de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo 2026, la Asociación Colombiana de Ciudades Intermedias presentó oficialmente la estrategia “Turismo para el Desarrollo”, una hoja de ruta con la que busca consolidar a estos territorios como protagonistas del crecimiento económico y la competitividad turística del país.

El anuncio se realizó durante un encuentro institucional en Bogotá que contó con la participación de la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales Rojas, así como alcaldes y delegados de distintas ciudades intermedias. El objetivo central fue fortalecer la coordinación entre el Gobierno Nacional y los mandatarios locales en torno a una agenda turística conjunta.

Durante la jornada se oficializó la firma de un Memorando de Entendimiento que permitirá avanzar en acciones articuladas entre el Ministerio y las ciudades intermedias. El acuerdo busca consolidar el turismo como eje estratégico del desarrollo territorial, promoviendo una planificación más estructurada, la promoción organizada de destinos y la formulación de proyectos que impulsen las economías locales.

Santiago Ospina, director ejecutivo de Asointermedias, aseguró que el acuerdo marca un avance significativo en la relación entre Nación y territorio. “Este memorando representa un paso firme en la articulación entre el Gobierno nacional y las ciudades intermedias. Hoy nuestros alcaldes no solo presentan una visión, presentan una agenda concreta para que el turismo sea motor real de desarrollo, empleo y competitividad en los territorios”, afirmó.

En el espacio de diálogo técnico denominado ‘El Turismo’, los mandatarios expusieron ante el Ministerio sus propuestas y planes de trabajo, resaltando la necesidad de fortalecer la planificación turística desde lo local y de consolidar estrategias que permitan diversificar la oferta nacional.

El alcalde de Zipaquirá y delegado de turismo de Asointermedias, Fabián Rojas, destacó la importancia de que las ciudades intermedias participen activamente en la construcción de la política pública del sector. “Para nosotros es fundamental que, desde la Asociación Colombiana de Ciudades Intermedias, nuestras propuestas sean tenidas en cuenta por el Ministerio en la construcción de una visión de país”, señaló.

Durante la reunión también se presentó la campaña nacional ‘Descubre la diversidad de Colombia, el país de la belleza’, con la que el Ministerio busca reforzar el posicionamiento del país como destino turístico. Las ciudades intermedias fueron identificadas como aliadas estratégicas para llevar esta iniciativa a los territorios.

