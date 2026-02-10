Elecciones

Asointermedias se suma a ofensiva diplomática para blindar las elecciones en las regiones

La reunión se realizó en la residencia del embajador del Reino Unido en Bogotá y contó con la presencia del embajador británico George Hodgson.

Redacción Semana
10 de febrero de 2026, 8:58 p. m.
Participación de Asointermedias en foro de cara a las elecciones en las regiones.
Participación de Asointermedias en foro de cara a las elecciones en las regiones. Foto: cortesía

La Asociación de Ciudades Intermedias, Asointermedias, participó en un encuentro de carácter diplomático convocado por la Defensoría del Pueblo para reafirmar el compromiso institucional con un proceso electoral libre de violencia y desinformación, de cara a las próximas elecciones en Colombia.

La reunión se realizó en la residencia del embajador del Reino Unido en Bogotá y contó con la presencia del embajador británico George Hodgson, el embajador de Noruega Nils Martin Gunneng y la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz. En representación de Asointermedias asistieron su presidente y alcalde de Yumbo, Alexander Ruiz, y el director ejecutivo de la asociación, Santiago Ospina.

Participación de Asointermedias en foro de cara a las elecciones en las regiones
Participación de Asointermedias en foro de cara a las elecciones en las regiones. Foto: cortesía

Durante el encuentro se abordaron estrategias para fortalecer la seguridad electoral en los territorios, con énfasis en los municipios intermedios, así como mecanismos para prevenir hechos de violencia y combatir la desinformación durante la jornada democrática. Según se informó, el objetivo fue definir líneas de acción que permitan blindar el proceso electoral desde una perspectiva territorial.

Alexander Ruiz señaló que la participación de Asointermedias en este espacio envía un mensaje político claro sobre el papel de las regiones. “No habrá una paz electoral real si no se garantiza la seguridad de nuestras ciudades intermedias. Desde los territorios seremos los primeros guardianes de la transparencia y del debate sin armas”, afirmó el presidente de la asociación.

Por su parte, Santiago Ospina destacó el posicionamiento que ha logrado Asointermedias en escenarios de alto nivel institucional y diplomático. “Asointermedias se consolida como un puente técnico y político indispensable. Dialogar directamente con los embajadores permite articular cooperación internacional para fortalecer las instituciones locales y proteger la democracia desde las regiones”, aseguró.

La Defensoría del Pueblo resaltó la importancia de incluir a los gobiernos locales en las estrategias de prevención electoral, al considerar que los municipios son el primer punto de contacto con la ciudadanía y donde se materializan los riesgos asociados a la violencia política.

Con esta participación, Asointermedias reiteró su rol como interlocutor de las ciudades intermedias ante instancias nacionales e internacionales, y su disposición a trabajar de manera articulada para que las próximas elecciones se desarrollen con garantías de seguridad, transparencia y respeto por los derechos políticos en los territorios.

