Defensoría del Pueblo rechaza asesinato de Steven Portillo Gómez, funcionario de la entidad en el departamento de Caldas

“Hoy asesinaron a un defensor público de la Regional Caldas, Steven Portillo Gómez, de 30 años, en el sector La Violeta de Manizales, Caldas. No puede ser que tengamos que enfrentar esto en nuestra entidad y en la Defensa Pública”, manifestó la Defensoría del Pueblo.
Hoy asesinaron a un defensor público de la Regional Caldas, Steven Portillo Gómez, de 30 años, en el sector La Violeta de Manizales, Caldas.— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) June 8, 2026
No puede ser que tengamos que enfrentar esto en nuestra entidad y en la Defensa Pública.
Expresamos nuestra solidaridad con su familia,…
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