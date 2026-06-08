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Defensoría del Pueblo rechaza asesinato de Steven Portillo Gómez, funcionario de la entidad en el departamento de Caldas

Este defensor fue atacado en el sector de La Violeta, cuando hombres que se transportaban en una motocicleta le dieron un disparo que le causó la muerte.

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Redacción Nación
8 de junio de 2026 a las 9:52 a. m.
La Defensoría del Pueblo se pronunció por el asesinato de Steven Portillo Gómez.
La Defensoría del Pueblo se pronunció por el asesinato de Steven Portillo Gómez. Foto: Defensoría del Pueblo

“Hoy asesinaron a un defensor público de la Regional Caldas, Steven Portillo Gómez, de 30 años, en el sector La Violeta de Manizales, Caldas. No puede ser que tengamos que enfrentar esto en nuestra entidad y en la Defensa Pública”, manifestó la Defensoría del Pueblo.

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