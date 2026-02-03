Asointermedias pide atención inmediata del Gobierno Nacional por emergencia invernal en Córdoba

La Asociación Colombiana de Ciudades Intermedias, Asointermedias, hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional, a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y a la Gobernación de Córdoba para que se activen de manera inmediata las capacidades técnicas, logísticas y financieras frente a la emergencia invernal que afecta a varios municipios del departamento.

La organización expresó su solidaridad con los habitantes de Santa Cruz de Lorica, Cereté y Sahagún, municipios que enfrentan un escenario crítico por las intensas lluvias y el desbordamiento de fuentes hídricas, situación que ha generado inundaciones en zonas urbanas y rurales, así como afectaciones a la movilidad y a la producción agrícola.

En algunas poblaciones rurales de municipios cordobeses, las calles se volvieron ríos. Esta imagen es de La Doctrina, en cercanías de Lorica. Foto: En algunas poblaciones rurales de municipios cordobeses, las calles se volvieron ríos. Esta imagen es de La Doctrina, en cercanías de Lorica.

Asointermedias respaldó la labor que adelantan las administraciones municipales para atender la emergencia, pero advirtió que las ciudades intermedias no cuentan con los recursos suficientes para enfrentar solas fenómenos climáticos de esta magnitud. En ese sentido, pidió una intervención oportuna del nivel nacional y la instalación de mesas de trabajo una vez superada la fase de atención primaria.

“La emergencia que vive Córdoba no es un hecho aislado, es una muestra clara de la vulnerabilidad que enfrentan nuestras ciudades intermedias frente al cambio climático. Hoy elevamos nuestra voz junto a los alcaldes de Lorica, Cereté y Sahagún para solicitar que la ayuda llegue con urgencia a los territorios donde más se necesita”, afirmó Santiago Ospina, director ejecutivo de Asointermedias.

El pronunciamiento se da en medio de un panorama complejo en la región Caribe, donde la actual temporada de lluvias ha provocado inundaciones, deslizamientos y afectaciones en distintos departamentos, incrementando el riesgo para comunidades asentadas en zonas ribereñas y de alta vulnerabilidad.

Uno de los municipios más afectados es Santa Cruz de Lorica, donde se declaró alerta roja y calamidad pública. El alcalde Carlos Mario Manzur señaló que, pese a la situación, están trabajando con los recursos materiales que tienen. “Estamos en La Doctrina haciendo la evacuación con la ayuda de la comunidad, tenemos a la ESE Santa Teresita con los equipos básicos en atención con todos los secretarios de gobierno, la Policía y los líderes comunitarios y toda nuestra gente. Esperamos respuesta rápida del Gobierno, pero aquí estamos atendiendo”.

Frente a esta situación, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, hizo un llamado a los alcaldes municipales para que, en articulación con los organismos de socorro, avancen en la evacuación preventiva de las familias que se encuentran en riesgo. “La prioridad es proteger la vida. Es fundamental actuar de manera anticipada y no esperar a que las emergencias se agraven”, señaló el mandatario.

Ganaderos improvisan refugios para proteger el ganado. Foto: FEDEGÁN

Zuleta indicó que las lluvias persistentes y el aumento en los niveles de ríos y caños obligan a mantener activos los planes de contingencia en todo el departamento, y reiteró la necesidad de fortalecer la coordinación entre los municipios y el Gobierno Nacional.

A la emergencia por inundaciones se suma la alerta emitida por la Dirección Marítima, que advirtió sobre vientos fuertes y oleaje significativo en los municipios costeros de Los Córdobas, Puerto Escondido, Moñitos, San Bernardo del Viento y San Antero, donde se han registrado olas de hasta cuatro metros.

Las autoridades recomendaron extremar las medidas de seguridad y evitar actividades náuticas mientras se mantiene el monitoreo permanente de las condiciones climáticas y marítimas, en un contexto regional marcado por el aumento de emergencias asociadas a la temporada invernal en el Caribe colombiano.