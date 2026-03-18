Juez ordenó a Mesa Minera del Bajo Cauca, Valdivia y sur de Córdoba levantar los bloqueos, que van por su tercer día

El juez segundo promiscuo de Montelíbano, Córdoba, admitió una acción de tutela contra la Mesa Minera del Bajo Cauca, Valdivia y Sur de Córdoba, promotora del paro minero que completa su tercer día.

Una mujer identificada como Ana María Muñoz solicitó al despacho proteger sus derechos a la libre circulación y al ejercicio de su profesión, luego de no poder dirigirse a su lugar de trabajo debido a los bloqueos del paro minero en la vía que comunica al municipio de Montelíbano con Puerto Libertador, Córdoba.

Muñoz pidió que la Mesa Minera, como “convocante, vocero y líder del bloqueo, y a las demás personas que están bloqueando la vía que de Montelíbano conduce a Puerto Libertador, a la altura de la Y que conecta a Cerro Matoso y en los demás puntos de la vía, procedan de manera inmediata a permitir el libre tránsito de quienes deseamos ejercer nuestro derecho al trabajo; así mismo, que suspendan todo acto que impida ejercer tales derechos”.

Sobrevuelo por el Bajo Cauca antioqueño para constatar las consecuencias de la minería en el ambiente. Foto: Cortesía Embajada de Estados Unidos en Colombia

También solicitó que se ordenara a las autoridades departamentales y nacionales adoptar medidas para garantizar la libre circulación.

El juez admitió la tutela y ordenó que la Mesa Minera, su representante o quien haga sus veces “permita la libre circulación a todas aquellas personas que transitan por la vía que de Montelíbano conduce a Puerto Libertador y viceversa”.

Asimismo, vinculó a la Alcaldía de Montelíbano, la Alcaldía de Puerto Libertador, la Defensoría del Pueblo regional y a Cerromatoso S. A., para que informen sobre las afectaciones provocadas por el paro minero que comenzó el lunes 16 de marzo.

Aterrador crimen de una joven en Medellín: fue asesinada y su casa fue incendiada para borrar las evidencias

El paro fue convocado principalmente porque los mineros consideran que las autoridades han provocado un grave daño a su economía con la quema “indiscriminada” de maquinaria con la que explotan importantes afluentes de la zona.

Además, buscan que el Bajo Cauca sea reconocido por el Gobierno nacional como un distrito minero.

El secretario de Seguridad de Antioquia, general (r) Luis Eduardo Martínez, dijo, antes de conocerse la decisión judicial, que están prestos a levantar los bloqueos.

ELN arremete nuevamente contra Chocó: atacaron con drones una estación de Policía y decretaron un paro armado en el Bajo Baudó

“Les hemos pedido a las autoridades en territorio, a la Defensoría del Pueblo, a los gestores de convivencia, a las personerías, que acudan a esos sitios para disuadir a los manifestantes de que las acciones que están llevando a cabo no se pueden hacer”, dijo.

“Y si ellos no abren la vía, nos toca abrirla por la fuerza, estamos preparados para eso”, añadió.