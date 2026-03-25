Córdoba avanza en su recuperación: el respaldo de La Previsora ha sido clave

Las inundaciones registradas en el departamento de Córdoba dejaron una estela de pérdidas materiales y humanas para cientos de familias campesinas que dependen directamente de la tierra. Cultivos destruidos, decenas de cabezas de ganado muertas, vías incomunicadas y comunidades desplazadas hacen parte de un inventario que, para muchos agricultores, significó ver desaparecer en cuestión de horas el trabajo de años.

Lo ocurrido sorprendió incluso a quienes conocen de cerca el comportamiento climático de la región. De acuerdo con Julián Calderón, director general de INNTERRA SAS y ajustador de Seguros de La Previsora S.A., el evento climático se presentó en un momento del año en el que normalmente predominan las condiciones secas.

“Lo que sucedió es un evento que estaba por fuera de la condición normal de la época. En enero, febrero y marzo, generalmente, se presentan los periodos secos en gran parte del país, pero esta vez llegó un frente frío desde la región norte que generó lluvias excesivas en uno o dos días que excedieron todos los registros históricos de la cuenca del río Sinú y de algunos ríos de la región del Urabá”, explicó Calderón, quien agregó que el impacto fue profundo porque las comunidades no esperaban un evento de esta magnitud.

Muchos de los cultivos en el departamento fueron afectados por las inundaciones. Foto: La Previsora Seguros - API

No son solo pérdidas materiales

Para las familias campesinas, las consecuencias van mucho más allá de la destrucción de cultivos o infraestructuras productivas, la pérdida de la tierra implica también una ruptura en sus formas de vida.

“Muchas zonas quedaron incomunicadas, algunas personas tuvieron que desplazarse a albergues y los medios de vida se vieron completamente interrumpidos. Desde el punto de vista emocional es muy impactante para muchas personas tener que abandonar lo que han construido durante muchísimos años”, señaló Calderón.

A pesar del golpe, el especialista destacó la capacidad de organización y resiliencia de las comunidades afectadas. Según relató, en medio de la emergencia los propios habitantes organizaron convites para reparar caminos, instalar cables improvisados en zonas donde los puentes colapsaron y encontrar maneras de movilizar productos básicos.

Seguros para recuperar la producción

En este contexto, los seguros agropecuarios — tanto tradicionales como paramétricos — han jugado un papel clave para mitigar el impacto económico y facilitar la recuperación del campo.

Ramón Guillermo Angarita Lamk, presidente de La Previsora Seguros S.A., explicó que la rapidez en la respuesta es fundamental para evitar que los productores pierdan definitivamente su capacidad de trabajo. “Es muy importante responder rápido porque para estos agricultores su actividad productiva puede representar su única fuente de ingresos. Actuar a tiempo les da seguridad y les permite reactivar su producción con bases sólidas”, afirmó.

Según Angarita, el objetivo no es únicamente pagar una indemnización, sino garantizar que los agricultores puedan volver a sembrar y retomar sus actividades productivas.

De acuerdo con las cifras de la aseguradora, en las zonas afectadas por la emergencia climática de Córdoba hay 20.353 hectáreas aseguradas que pertenecen a cerca de 2.500 agricultores. Solo por los eventos ocurridos en febrero, la siniestralidad asciende a unos 7.300 millones de pesos, y afectaciones a 600 agricultores.

“Después de un evento de este tipo es normal que muchos agricultores no tengan la capacidad de mantener sus cultivos y terminen dejando el campo. Las indemnizaciones ayudan a reducir ese riesgo”, señaló Angarita. Además, estos recursos permiten que los productores no tengan que recurrir a créditos informales con tasas excesivas o endeudarse más con el sistema financiero para intentar recuperarse.

Las cifras consolidadas por La Previsora ratifican el impacto de los seguros agropecuarios en Colombia. Por ejemplo, en el caso del cultivo de banano, para el segundo semestre de 2025 se registraron más de 578 hectáreas afectadas, con indemnizaciones que ascendieron a 5.798.227.016 pesos. Para el mes de febrero fueron 473 hectáreas afectadas, por un valor de 4.169.909.043 pesos.

En el caso del cultivo de plátano, durante el segundo semestre del año pasado se realizaron indemnizaciones por 5.838.000.000 de pesos por cuenta de 583 hectáreas siniestradas, y solo en febrero, por las 325 hectáreas afectadas la suma llegó a 3.524.000.000 de pesos.

En total, las afectaciones superan los 19.330 millones de pesos en cerca de 1.600 agricultores, una cifra que refleja el impacto de las emergencias en el sector productivo.

Reactivación gradual

La expectativa para los próximos meses es que las comunidades en Córdoba inicien un proceso progresivo de recuperación. Según Angarita, las indemnizaciones permitirán realizar labores de resiembra, adecuación de suelos y rehabilitación de los sistemas productivos.

“Con el respaldo financiero que estamos entregando, estas comunidades —que tienen experiencia y conocimiento— podrán volver a poner en marcha su producción”, aseguró.

El presidente de Previsora Seguros subrayó que este tipo de eventos también pone sobre la mesa la importancia de fortalecer la cultura del aseguramiento en el campo colombiano. Para Angarita, conceptos como la educación financiera y la gestión del riesgo “cobran especial relevancia frente al cambio climático, que hará que este tipo de eventos sean cada vez más frecuentes”.

Mientras las aguas retroceden lentamente en Córdoba, los campesinos empiezan el proceso de reconstruir lo perdido. Para muchos de ellos, el respaldo del seguro no solo representa una compensación económica, sino la posibilidad real de regresar a la tierra y continuar con la vida que durante generaciones han construido alrededor del campo.

*Contenido elaborado con apoyo de La Previsora Seguros