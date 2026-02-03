Barco encalla en playas de Santa Marta tras el fuerte oleaje: hay otras emergencias en el Caribe por fuertes lluvias

En varias zonas del Caribe colombiano se siguen registrando emergencias por cuenta de las fuertes lluvias, brisas y el alto oleaje. En Santa Marta, Magdalena, una embarcación quedó encallada en la playa de Los Cocos, donde hay restricción por parte de las autoridades con el fin de evitar tragedias.
Esta condición climatológica se da por el frente frío proveniente de Norteamérica y que ha tenido fuertes repercusiones en Colombia, principalmente en la costa Caribe.
Así amanece el sector de la playa Los Cocos en Santa Marta, tras las fuertes lluvias que se presentan a esta hora. Cabe recordar que la Dirección Marítima (Dimar) dispuso la restricción del zarpe para embarcaciones turísticas en la ciudad.
En el departamento de La Guajira también se han registrado graves inundaciones y cientos de familias han terminado con afectaciones considerables, por lo que piden ayuda a las autoridades locales y nacionales.
“1.200 familias, en la alta Guajira, afectadas por el frente frío, piden ayuda humanitaria e intervención de las autoridades por las inundaciones, falta de alimento y agua potable, entre otras afectaciones”, dijo Claudio Epiayú, líder social al medio Minuto60.
Lluvias torrenciales han golpeado la alta Guajira. Cientos de familias wayú se encuentran en estado crítico y piden ayuda al Gobierno Nacional y la administración departamental.
Entretanto, en Barranquilla, un árbol le cayó encima a una mujer en la calle 84 con carrera 51, al norte de la ciudad. Hasta donde llegaron organismos de socorro y de salud para ayudarla. Malherida, fue llevada en una ambulancia a un centro asistencial cercano, donde está siendo valorada por el personal médico especializado.
Árbol cayó encima de una persona en Barranquilla.
La emergencia se registró la mañana de este martes 3 de febrero, en la carrera 51 con calle 84, norte de la ciudad. Tras las intensas lluvias y vientos, ocasionados por el frente frío que por estos días afecta a gran parte
En Barranquilla y el Atlántico, las autoridades se encuentran en máxima alerta con el fin de atender rápidamente cualquier situación que se pueda llegar a presentar.
“La Alcaldía de Barranquilla hace un llamado a la ciudadanía para que adopte medidas preventivas frente a las intensas lluvias que se vienen presentando desde este domingo en la ciudad”, detallaron.
Asimismo, indicaron que las lluvias seguirán en las próximas horas: “De acuerdo con el IDEAM, las precipitaciones obedecen a la formación de un frente frío, fenómeno que favorece la presencia abundante de nubosidad y lluvias continuas que podrían extenderse hasta el miércoles. La intensidad y persistencia de las lluvias representan uno de los principales factores que pueden desencadenar deslizamiento de tierra, inundaciones y otras situaciones de riesgo, especialmente en zonas vulnerables”.
Las autoridades han emitido algunas recomendaciones a la ciudadanía:
- Evita transitar por zonas propensas a inundaciones o deslizamientos.
- No arrojes basura a canales, arroyos o desagües, para prevenir taponamientos
- Esté atento a señales de deslizamiento como grietas, inclinación de árboles o postes.
- Evita realizar excavaciones, cortes de terreno o construcciones sin autorización.
- Evita transitar por calles inundadas o cruzar corrientes de agua
- Asegura los objetos que puedan desprenderse por efectos del viento y de la lluvia.
- Asegura vitrinas, avisos y estructuras externas.
- Cualquier situación de emergencia que llegue a presentarse debe ser reportada a la línea 123.
Alerta en Cartagena por mar de leva. Las fuertes olas han provocado inundaciones y el cierre preventivo de varias playas en la ciudad. Las autoridades anunciaron restricciones hasta el 4 de febrero.
