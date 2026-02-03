Barco encalla en playas de Santa Marta tras el fuerte oleaje: hay otras emergencias en el Caribe por fuertes lluvias

En varias zonas del Caribe colombiano se siguen registrando emergencias por cuenta de las fuertes lluvias, brisas y el alto oleaje. En Santa Marta, Magdalena, una embarcación quedó encallada en la playa de Los Cocos, donde hay restricción por parte de las autoridades con el fin de evitar tragedias.

Esta condición climatológica se da por el frente frío proveniente de Norteamérica y que ha tenido fuertes repercusiones en Colombia, principalmente en la costa Caribe.

En el departamento de La Guajira también se han registrado graves inundaciones y cientos de familias han terminado con afectaciones considerables, por lo que piden ayuda a las autoridades locales y nacionales.

“1.200 familias, en la alta Guajira, afectadas por el frente frío, piden ayuda humanitaria e intervención de las autoridades por las inundaciones, falta de alimento y agua potable, entre otras afectaciones”, dijo Claudio Epiayú, líder social al medio Minuto60.

Entretanto, en Barranquilla, un árbol le cayó encima a una mujer en la calle 84 con carrera 51, al norte de la ciudad. Hasta donde llegaron organismos de socorro y de salud para ayudarla. Malherida, fue llevada en una ambulancia a un centro asistencial cercano, donde está siendo valorada por el personal médico especializado.

En Barranquilla y el Atlántico, las autoridades se encuentran en máxima alerta con el fin de atender rápidamente cualquier situación que se pueda llegar a presentar.

“La Alcaldía de Barranquilla hace un llamado a la ciudadanía para que adopte medidas preventivas frente a las intensas lluvias que se vienen presentando desde este domingo en la ciudad”, detallaron.

Asimismo, indicaron que las lluvias seguirán en las próximas horas: “De acuerdo con el IDEAM, las precipitaciones obedecen a la formación de un frente frío, fenómeno que favorece la presencia abundante de nubosidad y lluvias continuas que podrían extenderse hasta el miércoles. La intensidad y persistencia de las lluvias representan uno de los principales factores que pueden desencadenar deslizamiento de tierra, inundaciones y otras situaciones de riesgo, especialmente en zonas vulnerables”.

Las autoridades han emitido algunas recomendaciones a la ciudadanía: