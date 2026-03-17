La ciudad del Caribe colombiano que registró un importante incremento en viajeros internacionales

Procolombia señaló que, al cierre de 2025, Santa Marta se consolidó como la octava ciudad con mayor recepción de visitantes extranjeros en Colombia, alcanzando los 69.222 turistas, lo que representa un aumento del 18,8% frente al año anterior.

“Los resultados que hoy vemos en el Magdalena son fruto de una estrategia de promoción de alto impacto y de una confianza inquebrantable de los empresarios internacionales en nuestro territorio. Santa Marta no solo es un destino de sol y playa; es un polo de inversión y un ejemplo de turismo sostenible que el mundo está reconociendo”, afirmó Carmen Caballero, presidente de Procolombia.

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De acuerdo con un reporte de la entidad, Estados Unidos lideró las llegadas con 14.229 personas (un aumento del 3,7%), seguido por Ecuador con 5.806 viajeros (+41,1%) y Chile con 5.762 (+21,3%). Otros mercados con crecimientos destacados fueron Perú, que pasó de 2.857 en 2024 a 4.725 en 2025 (+65,3%), Argentina con 3.187 llegadas (+44,8%) y México con 3.054 (+22,3%).

“Esta dinámica se reflejó en la última edición de Colombia Travel Mart 2026, celebrada el 25 y 26 de febrero de 2026, donde 11 empresas exportadoras del Magdalena reportaron expectativas de negocio por más de $3,4 millones de dólares. Asimismo, en el marco de este evento, se llevaron a cabo dos viajes de familiarización con 20 mayoristas internacionales, quienes conocieron de primera mano la oferta turística del departamento”, agregó Procolombia.

Santa Marta es un destino con una amplia oferta turística. Foto: Getty Images

Sostenibilidad

Adicionalmente, en la línea de sostenibilidad, Magdalena cuenta con dos playas con certificación Bandera Azul: Playa Blanca y Bello Horizonte, siendo esta última la primera en obtener este galardón en la historia del país.

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En cuanto a conectividad marítima, en 2025 inició operaciones el crucero de AmaWaterways, lo que permitió que el turismo internacional llegara a municipios ribereños como Santa Bárbara de Pinto.

Para la actual temporada se proyecta el arribo de 30 cruceros y más de 20.000 cruceristas, con el regreso de líneas internacionales que no operaban en la ciudad desde hacía ocho años. Adicionalmente, en febrero de 2026 se realizó un Destination Assessment con la firma Aquila para identificar mejoras técnicas en la competitividad del puerto.

Las cifras totales de visitantes extranjeros durante 2025

Durante 2025, Colombia registró un total de 4.677.267 visitantes extranjeros, con un aumento de 3,8 % frente a 2024. Adicionalmente, se reportaron 320.591 visitantes en cruceros, con un incremento de 4,3 %, y 1.498.600 colombianos residentes en el exterior, una disminución de 33,7 %.

En total, a lo largo del año pasado, se reportaron 6.496.458 visitantes no residentes, frente a 7.071.430 en 2024, lo que equivale a una caída del 8,1%, de acuerdo con la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo (Anato).