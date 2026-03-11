Burgerville 2026: el festival gastronómico en el que la hamburguesa es protagonista vuelve a Bogotá

Bogotá busca consolidarse como un destino gastronómico de referencia en América Latina, con diversidad de experiencias para sus habitantes y visitantes. En el marco de este propósito, del 13 al 15 de marzo la ciudad recibirá una nueva edición de Burgerville, festival que se ha convertido en un laboratorio creativo donde participan reconocidas hamburgueserías y restaurantes que experimentan con ingredientes, técnicas e influencias gastronómicas.

De acuerdo con el Instituto de Turismo de Bogotá, durante tres días, la Hacienda San Rafael (cra. 57 # 133-00) será el escenario donde 35 restaurantes presentarán recetas exclusivas creadas especialmente para el evento, “en una experiencia que combina sabores, música en vivo y espacios para compartir con amigos, familia y mascotas”. “El festival se ha consolidado como un punto de encuentro para quienes disfrutan la gastronomía y buscan descubrir nuevas propuestas culinarias en Bogotá”, señaló la entidad.

“La escena gastronómica de la ciudad se caracteriza por su diversidad y constante evolución. En Bogotá, la hamburguesa ha pasado de ser un clásico de comida rápida a convertirse en un lienzo culinario donde se mezclan carnes maduradas, panes artesanales, quesos locales, salsas de autor e influencias internacionales, reflejando el carácter cosmopolita de la capital colombiana”, subrayó el Instituto de Turismo.

Participan restaurantes como Home Burgers, The Red Turtle, Ovejo Burger & Drinks, Bícono, Bubu Burger, Cabrera Resto Bar, Reburger, Longos, Ganzō, Los Valientes, Sir Frank, Andrés Carne de Res, Universal, El Libanés, Frencheese Burger, Salvaje y Ossolima, entre otros.

Foto: Didi Food

También se suman propuestas invitadas de Medellín, como Andes Smash Burger y Bramante, y restaurantes de Perú, entre ellos Boicot a Godo, Carbón y La Lucha.

La experiencia se complementará con “emprendimientos de postres, más de 20 marcas patrocinadoras, música en vivo con artistas emergentes, espacios de esparcimiento y una jornada dominical pensada para familias con niños”.

En su edición de 2025, Burgerville recibió más de 31.000 asistentes, vendió 129.432 platos y generó cerca de 2.000 empleos, consolidándose como “uno de los eventos gastronómicos más importantes y una plataforma que dinamiza el sector turístico y gastronómico que dinamiza la economía de Bogotá”.

“Con Burgerville 2026, Bogotá invita a turistas y amantes de la gastronomía a agendar su visita y descubrir por qué la ciudad se consolida como una de las capitales culinarias de América Latina, donde cada evento es una oportunidad para explorar nuevos sabores y vivir experiencias memorables”, subrayó el instituto.