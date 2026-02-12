Turismo

¿Ya los probó? Estos son los platos típicos que destacan a Colombia en el ranking mundial

La gastronomía colombiana resalta en la lista de los 100 mejores cocinas del mundo.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
12 de febrero de 2026, 3:09 p. m.
Calentado con frijoles, huevo, arepa, queso, plátano frito y taza de chocolate caliente.
Calentado con frijoles, huevo, arepa, queso, plátano frito y taza de chocolate caliente. Foto: Getty Images

Si bien es cierto que Colombia es un destino reconocido internacionalmente por su riqueza natural y sus imponentes paisajes —que van desde playas paradisíacas hasta montañas, selvas y llanuras—, su gastronomía también ha venido ganando un papel fundamental en el reconocimiento del país.

La cocina colombiana, diversa y profundamente ligada a sus tradiciones y productos locales, se ha consolidado en un atractivo que despierta el interés de viajeros de distintas partes del mundo.

El pueblo caldense donde la palma de cera es la gran protagonista, un lugar que enamora con sus imponentes paisajes

Esta creciente valoración internacional ha sido respaldada por el medio especializado TasteAtlas, que destaca a Colombia en sus listados gastronómicos, reconociendo la autenticidad de sus sabores y la relevancia de su tradición culinaria en la escena global.

Entre los platos típicos que destacan al país en el ranking mundial, según el medio, aparecen el pandebono colombiano, un pan tradicional elaborado con almidón de yuca, harina de maíz, queso fresco, huevos y azúcar.

Turismo

El pueblo de Boyacá, conocido como la capital de la mora, es un acogedor destino con múltiples cascadas y gran riqueza natural

Turismo

El pueblo caldense donde la palma de cera es la gran protagonista, un lugar que enamora con sus imponentes paisajes

Turismo

Tres pueblos encantadores para visitar si está de viaje por Santander, se ubican a pocos minutos de Bucaramanga

Turismo

Lanzan campaña para promover el turismo responsable en Bogotá

Turismo

El pequeño municipio de Boyacá que enamora con sus páramos y numerosas lagunas a dos horas de Tunja

Turismo

Así es el municipio donde se ubicó la primera central hidroeléctrica de Antioquia, destino ideal para los amantes de la aventura

Turismo

La reserva natural de Cundinamarca, perfecta para una escapada de fin de semana relajante, a menos de 2 horas de Bogotá

Turismo

La gastronomía colombiana conquista al mundo y entra al top 25 de TasteAtlas; así quedó el ranking global

Turismo

El plato colombiano que está entre los 10 mejores del mundo para probar durante un viaje, según reconocida guía gastronómica

Turismo

Los cinco mejores restaurantes de Bogotá, según National Geographic: ¿qué los hace imperdibles?

También se encuentra la almojábana tradicional que, aunque es similar al pandebono, lo que la diferencia de este tipo de pan es que su receta es con queso blanco (cuajada) y harina de maíz.

Amasijos colombianos.
Buñuelo, pandequeso, almojábana, café y chocolate. Foto: Getty Images/iStockphoto

El calentado antioqueño es otro plato que ha ganado popularidad entre los viajeros: “Este abundante desayuno suele incluir arroz, frijoles, plátanos, carne, huevos fritos y arepas”, señala TasteAtlas en su selección de platos mejor calificados.

A la lista se suma el suero costeño, elaborado con leche entera fermentada, sal y vinagre o jugo de limón. Este tipo de crema se suele servir como acompañamiento de salchichas, tamales, arepas o totopos.

Otro de los platos que sobresale en la lista mundial es el pan de yuca, cuya receta lleva harina de yuca, huevos y queso, una combinación que le otorga su textura suave y sabor característico.

En la lista se incluye la picada colombiana, famosa por su variedad de carnes y verduras, que la convierten en una de las preparaciones más representativas para compartir.

Picada rumbera con casquitos de papa
Picada rumbera con casquitos de papa Foto: http://www.cocinasemana.com/recetas/receta/picada-rumbera-casquitos-papa/26060
Tres pueblos encantadores para visitar si está de viaje por Santander, se ubican a pocos minutos de Bucaramanga

Por último, el arroz con coco y la emblemática lechona tolimense completan este listado de platos típicos colombianos que se han convertido en verdaderos referentes de la riqueza gastronómica del país y capaces de deleitar incluso a los paladares más exigentes.

Cada una de estas preparaciones es una representación culinaria de distintas zonas del país, reflejando su historia, sus ingredientes autóctonos y la identidad cultural que caracteriza a cada territorio.

Gracias a estos platos, Colombia entró al top 25 de “Las 100 mejores cocinas del mundo“, un escalafón mundial presentado por TasteAtlas.

Más de Turismo

Cascada La honda

El pueblo de Boyacá, conocido como la capital de la mora, es un acogedor destino con múltiples cascadas y gran riqueza natural

Desayuno tradicional colombiano

¿Ya los probó? Estos son los platos típicos que destacan a Colombia en el ranking mundial

Marulanda, Caldas

El pueblo caldense donde la palma de cera es la gran protagonista, un lugar que enamora con sus imponentes paisajes

Giron, Santander

Tres pueblos encantadores para visitar si está de viaje por Santander, se ubican a pocos minutos de Bucaramanga

Colombia avanza en su oferta de hospitalidad y turismo de calidad con nueve hoteles reconocidos con la Llave Michelin.

Lanzan campaña para promover el turismo responsable en Bogotá

Tutazá Boyacá

El pequeño municipio de Boyacá que enamora con sus páramos y numerosas lagunas a dos horas de Tunja

Gómez Plata, Antioquia

Así es el municipio donde se ubicó la primera central hidroeléctrica de Antioquia, destino ideal para los amantes de la aventura

Termales

La reserva natural de Cundinamarca, perfecta para una escapada de fin de semana relajante, a menos de 2 horas de Bogotá

Cartagena de Indias, Colombia

Turismo en Colombia: destacan incremento del 5,2 % en el gasto de visitantes extranjeros

¿Cuánto cuesta visitar la Laguna de Tota? Conozca cómo llegar y en qué horarios puede explorar este atractivo turístico

Cuatro lagunas para conocer en un viaje por Boyacá, destinos imperdibles para los amantes de la aventura

Noticias Destacadas