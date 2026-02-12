¿Ya los probó? Estos son los platos típicos que destacan a Colombia en el ranking mundial

Si bien es cierto que Colombia es un destino reconocido internacionalmente por su riqueza natural y sus imponentes paisajes —que van desde playas paradisíacas hasta montañas, selvas y llanuras—, su gastronomía también ha venido ganando un papel fundamental en el reconocimiento del país.

La cocina colombiana, diversa y profundamente ligada a sus tradiciones y productos locales, se ha consolidado en un atractivo que despierta el interés de viajeros de distintas partes del mundo.

Esta creciente valoración internacional ha sido respaldada por el medio especializado TasteAtlas, que destaca a Colombia en sus listados gastronómicos, reconociendo la autenticidad de sus sabores y la relevancia de su tradición culinaria en la escena global.

Entre los platos típicos que destacan al país en el ranking mundial, según el medio, aparecen el pandebono colombiano, un pan tradicional elaborado con almidón de yuca, harina de maíz, queso fresco, huevos y azúcar.

También se encuentra la almojábana tradicional que, aunque es similar al pandebono, lo que la diferencia de este tipo de pan es que su receta es con queso blanco (cuajada) y harina de maíz.

Buñuelo, pandequeso, almojábana, café y chocolate. Foto: Getty Images/iStockphoto

El calentado antioqueño es otro plato que ha ganado popularidad entre los viajeros: “Este abundante desayuno suele incluir arroz, frijoles, plátanos, carne, huevos fritos y arepas”, señala TasteAtlas en su selección de platos mejor calificados.

A la lista se suma el suero costeño, elaborado con leche entera fermentada, sal y vinagre o jugo de limón. Este tipo de crema se suele servir como acompañamiento de salchichas, tamales, arepas o totopos.

Otro de los platos que sobresale en la lista mundial es el pan de yuca, cuya receta lleva harina de yuca, huevos y queso, una combinación que le otorga su textura suave y sabor característico.

En la lista se incluye la picada colombiana, famosa por su variedad de carnes y verduras, que la convierten en una de las preparaciones más representativas para compartir.

Picada rumbera con casquitos de papa Foto: http://www.cocinasemana.com/recetas/receta/picada-rumbera-casquitos-papa/26060

Por último, el arroz con coco y la emblemática lechona tolimense completan este listado de platos típicos colombianos que se han convertido en verdaderos referentes de la riqueza gastronómica del país y capaces de deleitar incluso a los paladares más exigentes.

Cada una de estas preparaciones es una representación culinaria de distintas zonas del país, reflejando su historia, sus ingredientes autóctonos y la identidad cultural que caracteriza a cada territorio.

Gracias a estos platos, Colombia entró al top 25 de “Las 100 mejores cocinas del mundo“, un escalafón mundial presentado por TasteAtlas.