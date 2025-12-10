Colombia recibió dos importantes reconocimientos en los Gourmand World Cookbook Awards, que en su versión número 31 reunieron en Riad, Arabia Saudita, a los proyectos editoriales gastronómicos más destacados del mundo.

El libro Colombia a la Mesa: Viaje Gastronómico por Colombia, realizado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, fue galardonado como Mejor Libro de Turismo Gastronómico del Mundo 2025 y seleccionado como Mejor de los Mejores de Colombia 1995–2025, distinción que resalta a las obras más representativas del país en los 30 años del premio.

“Estos reconocimientos demuestran que Colombia está conquistando el mundo también desde sus cocinas. Nuestra gastronomía es orgullo nacional, cultura viva que se comparte en cada mesa y una fuente real de oportunidades para las comunidades. Este logro impulsa nuestra estrategia de posicionar la cocina colombiana como un pilar del turismo, visibilizando rutas, tradiciones y experiencias que conectan el patrimonio culinario con el desarrollo de las regiones”, afirmó Diana Marcela Morales, ministra de Comercio, Industria y Turismo.

Viaje gastronómico por Colombia

La portada del libro, que fue creada por Luis Ernesto Martínez Velandia, rinde homenaje al templete de Ciénaga, Magdalena, en conmemoración de sus 100 años. “La pieza integra una acuarela de la iglesia San Juan Bautista, con una escultura en chocolate blanco elaborada por el chef Carlos De Ávila, resaltando el valor de los hitos patrimoniales en la construcción de experiencias turísticas gastronómicas”, destacó el Ministerio.

Colombia recibió otros reconocimientos importantes en esta edición, entre los que se encuentran:

• Revista Gourmet Cafetero, nominada en la categoría Revistas y Publicaciones Especializadas

• Cocinas Campesinas de Córdoba, Colombia: Historia y Tradición, ganadora en Mejor Fotografía y Mejor Portada de Libro de Cocina

• Sabores de Resistencia, del chef Rey Guerrero, ganador en la categoría Mejor Libro de Cocina de la Cultura Afroamericana

“La presencia colombiana en los Gourmand World Cookbook Awards refleja el crecimiento del país en la industria editorial gastronómica y su capacidad de proyectar al mundo la riqueza de sus sabores, territorios y saberes tradicionales. Estos reconocimientos se convierten en un incentivo para seguir impulsando iniciativas que fortalecen la identidad cultural y dinamizan las economías locales a través del turismo”, subrayó el Ministerio.

Turismo en Colombia: las reservas aéreas hacia el país tuvieron un importante incremento; estas son las cifras

Por otra parte, un incremento del 5,7% registraron las reservas aéreas hacia Colombia para el periodo entre noviembre de 2025 y abril de 2026, en comparación a lo registrado un año antes.

De acuerdo con la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo (Anato), con esta cifra el país se consolida como el segundo destino con mayor demanda entre los mercados de la región analizados, solo después de México, que registró un aumento del 4,2% en reservas. Costa Rica, Perú y Chile ocuparon el tercer, cuarto y quinto lugar, respectivamente.

Adicionalmente, el 87,7% de las reservas se concentraron en noviembre, diciembre y enero, siendo diciembre el de mayor cantidad, con más de 260 mil reservas.