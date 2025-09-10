Turismo Silver: estos son los mejores destinos para explorar esta tendencia en crecimiento en Colombia

Desde hace varios años ha venido creciendo una tendencia enfocada en los viajeros mayores de 50 o 60 años, esta tendencia es conocida como turismo silver, que busca que los adultos mayores disfruten de su tiempo libre con comodidad, seguridad y accesibilidad. Estas personas valoran las experiencias culturales, gastronómicas y de bienestar.

En este contexto, la plataforma Booking.com realizó un análisis en el que mostró que esta clase de viajeros priorizan destinos que ofrezcan tranquilidad, propuestas culturales significativas, gastronomía deliciosa, caminatas pausadas en la naturaleza y espacios para reconectar consigo mismos.

Además, dicha plataforma de viajes destacó que un porcentaje de estos viajeros se toman el viaje como un proyecto de mucha seriedad, eso los lleva a investigar rutas, precios, barrios, alojamientos y las actividades por hacer.

Se tratan de viajeros exigentes, que dejan todo al ecosistema digital, por lo tanto, revisan plataformas y reseñas antes de tomar una decisión sobre el destino a explorar. Booking.com destacó que para estos viajeros la planeación es importante. Para el caso de Colombia, la planeación de actividades alcanza un punto máximo entre los 45 y 54 años de edad.

Por otra parte, esta plataforma también mencionó esos destinos que son ideales para ese tipo de turismo, que en los últimos años ha estado en tendencia.

Jericó (Antioquia). Este es un municipio antioqueño que combina a la perfección la espiritualidad, tradición y arte. Este destino cuenta con jardines botánicos, museos y alojamientos ideales para descansar y desconectarse.

Honda (Tolima). También conocida como la ciudad de los puentes, este destino es muy famoso por su arquitectura colonial, clima cálido y paseos por el río magdalena. Ideal para viajes sin afán.

Guaduas (Cundinamarca). Este es un pueblo que se encuentra ubicado a pocas horas de Bogotá, es ideal para escapar del bullicio de la ciudad, además, se puede visitar miradores, cafés tradicionales y museos.

Pitalito (Huila). Este histórico pueblo ofrece experiencias adaptadas en fincas cafeteras. Entre sus principales atractivos turísticos está la visita al Parque Arqueológico de San Agustín.

Mompox (Bolívar). El último lugar recomendado por la plataforma es Mompox, un pueblo declarado Patrimonio de la Humanidad que enamora a todos sus visitantes con sus calles, música, talleres de filigrana y paseos en chalupa al atardecer.

