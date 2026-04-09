El departamento de Córdoba se consolida como una alternativa importante para quienes buscan una experiencia que combine naturaleza, cultura y descanso en un mismo destino.

Ubicado en la región Caribe, este destino ofrece extensas playas, además de ecosistemas únicos como la Bahía de Cispatá, donde es posible disfrutar de manglares, avistamiento de fauna y recorridos ecológicos en un entorno tranquilo y poco masificado.

La fórmula del departamento de Córdoba para potenciar el turismo, un destino que ofrece naturaleza, cultura y patrimonio

A esto se suma su riqueza cultural y sus tradiciones, así como su gastronomía, basada en productos del mar y del río. En esta zona del país se pueden desarrollar actividades como ecoturismo, explorar paisajes naturales y vivir experiencias auténticas.

En su territorio cuenta con 30 municipios y uno de ellos es San Antero, uno de los destinos reconocidos por sus playas de arena blanca y aguas claras que llaman la atención de propios y foráneos.

El avistamiento de delfines rosados es uno de los planes para hacer en este destino del Caribe colombiano. (Foto de referencia). Foto: Getty Images/iStockphoto

Este destino les ofrece a los viajeros turismo ecológico, baños de lodo terapéuticos y una rica gastronomía costera, siendo ideal para desconectarse y disfrutar de la naturaleza y cultura local.

Una de las particularidades se relaciona con que este municipio es uno de los pocos lugares en Colombia, y único en el Caribe colombiano, donde se pueden avistar delfines costeros (grises y rosados) en su hábitat natural, específicamente en la Bahía de Cispatá.

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San Antero está ubicado en la desembocadura del río Sinú, en el Golfo de Morrosquillo, y les ofrece a los viajeros una temperatura promedio de 34 grados. Es uno de los pocos lugares en los que crecen cinco tipos de manglar y, además, es hábitat de muchas especies, lo que lo hace un municipio rico en flora y fauna.

Estas son algunas de las razones por las cuales, según la Alcaldía Municipal, se debe visitar San Antero.

En San Antero hay diversidad de flora y fauna. Foto: Alcaldía Municipal San Antero/API.

Razones para visitar este destino