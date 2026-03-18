Turismo

La fórmula del departamento de Córdoba para potenciar el turismo, un destino que ofrece naturaleza, cultura y patrimonio

Esta región del país encuentra en el turismo una forma de crecimiento económico y recuperación luego de la emergencia enfrentada como consecuencia del invierno.

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Redacción Turismo
18 de marzo de 2026, 12:54 p. m.
El departamento de Córdoba destaca por su belleza natural.
El departamento de Córdoba destaca por su belleza natural. Foto: Gobernación de Córdoba/API.

El departamento de Córdoba es una buena opción cuando el viajero busca una mezcla de cultura caribeña, naturaleza y tradiciones auténticas.

Es una región con una fuerte identidad cultural, ligada a la música y el folclor, y que, además, tiene para los viajeros una amplia oferta de lugares para conocer y planes para desarrollar.

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De acuerdo con información de la Gobernación, el departamento ha empezado a mostrar resultados desde una fórmula concreta: identidad, rutas claras y una oferta que conecta naturaleza, cultura, patrimonio y experiencias auténticas.

Datos oficiales indican que en el primer mes del presente año, la región Golfo de Morrosquillo y Sabana, de la que hacen parte Córdoba, Bolívar y Sucre, fue la de mejor desempeño del país en ingresos reales de alojamiento, con un crecimiento de 18,8 %, además de mostrar un aumento en personal ocupado y en ocupación hotelera, jalonado principalmente por viajes de ocio y negocios.

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Córdoba
Atractivos naturales en el departamento de Córdoba. Foto: Gobernación de Córdoba/API.

Rutas de indentidad propia

El trabajo del departamento en la actividad turística se ha centrado en estructurar experiencias y por ello ha empezado a consolidar rutas con identidad propia, como la ruta de sol y playa en San Antero y Moñitos; la de naturaleza y aventura en Tierralta y el Alto Sinú, y la de biodiversidad en Ayapel, con su enorme riqueza hídrica y avifaunística.

A estas se suman la patrimonial en Santa Cruz de Lorica, pueblo patrimonio de Colombia; la urbana y gastronómica en Montería, y la ruta artesanal del sombrero vueltiao, que conecta al visitante con el legado vivo del pueblo Zenú.

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Es un destino que se dice lo tiene todo, pues es una alternativa ideal para el que busca descanso frente al mar, pero también para el que prefiere aventura, el que quiere patrimonio o el viajero que busca una conexión especial con la cultura.

El sector turístico es considerado una herramienta de recuperación económica tras la emergencia que enfrentó el departamento recientemente debido a las inundaciones.

Córdoba
El departamento de Córdoba destaca por su amplia oferta para los turistas. Foto: Gobernación de Córdoba/API.

El gobernador Erasmo Zuleta considera que el turismo no es solo una vitrina para mostrar lo que tiene el departamento, sino una oportunidad real para transformar la vida de la gente.

“Cada ruta que fortalecemos, cada destino que promovemos y cada visitante que recibimos representa empleo, ingresos y esperanza para miles de familias. Nuestra apuesta por revolucionar el turismo incluye: organizar la oferta, potenciar nuestra identidad y convertir a Córdoba en un destino cada vez más competitivo, auténtico y visible para Colombia y para el mundo porque en Córdoba sí hay plan”.

Así las cosas, el departamento estás apostándole a su gente, a sus tradiciones, a su riqueza natural y a que es una actividad que se convierte en una estrategia de crecimiento.