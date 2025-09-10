Suscribirse

Mejores destinos de Colombia para viajar con niños en vacaciones

Colombia es un país que cuenta muchos lugares que son ideales para visitar en familia.

Redacción Turismo
10 de septiembre de 2025, 11:19 p. m.
Playa Moñitos, Córdoba – un lugar tranquilo frente al mar.
Las playas de Colombia son encantadoras. | Foto: Santiago Álvarez - stock.adobe.com

Colombia es un destino que ofrece muchas alternativas para viajar con niños. Desde ProColombia indicaron que un viaje en familia es una experiencia inolvidable y enriquecedora, siempre y cuando se hagan planes divertidos para todos los miembros del grupo.

Contexto: Estos son los encantos de la ‘ciudad antigua y señorial’ del Caribe, un destino con más de dos siglos de historia

Santa Marta

Un destino predilecto para visitar con niños en Santa Marta, en este lugar se puede disfrutar de actividades veraniegas en playas como el Rodadero, Taganga y el Parque Nacional Natural Tayrona.

“Sin embargo, si lo tuyo es un paseo familiar con niños, te recomendamos visitar Taganga para pasar el día con los niños, ya que el ambiente de noche en temporada alta es de mucha rumba”, señaló el portal citado.

Por su parte, el Parque Tayrona, según ProColombia, lo puede visitar si tiene niños más grandes, ya que se deben realizar caminatas a través de la selva para llegar hasta las hermosas playas.

Atractivos turísticos de Santa Marta
Mirador Ziruma. | Foto: Instagram @miradorziruma

“Nuestra recomendación y un atractivo de Santa Marta que les encanta a los niños, es el acuario Mundo Marino. Aquí podrán ver tiburones, tortugas marinas, delfines, leones marinos y, además, un museo donde se muestran diferentes y curiosas piezas encontradas en el mar”, agregó.

Medellín

Medellín es una ciudad que toda la familia puede disfrutar. La ciudad de la eterna primavera es uno de los destinos más seductores de Colombia. La primera parada puede ser el Parque Pies Descalzos, un espacio ideal para niños, ya que el principal objetivo es que los visitantes se quiten los zapatos y disfruten de actividades lúdicas.

“Un poco más hacia el norte se encuentra otro conjunto de atractivos que no te puedes perder, como el Parque de los Deseos y el Planetario. Junto a estos se encuentra el Parque Explora, lugar donde la ciencia y la naturaleza son las protagonistas, y el Jardín Botánico con amplios y serenos jardines para tomar un descanso”, señaló ProColombia.

Panorámica Medellín
Horizonte urbano de Medellín. | Foto: NurPhoto via Getty Images

San Gil y el Cañón del Chicamocha

El último lugar recomendado por el portal es San Gil, a pocas horas de Bucaramanga. Este es uno de los destinos turísticos que más ha crecido en los últimos años.

Contexto: El pueblo de Cundinamarca cuyo nombre significa ‘derrame de la laguna’, ideal para el turismo rural a una hora de Bogotá

Entre sus mejores atractivos turísticos se encuentran paisajes verdes, deliciosa gastronomía y excelentes escenarios para practicar deportes extremos. Aunque muchos de estos no son aptos para niños, muchos de estos lugares ofrecen recorridos y planes para familias con niños desde los 6 años.

Este pueblito encantador se caracteriza por sus calles empedradas y su oferta de turismo creativo.
Este pueblito encantador se caracteriza por sus calles empedradas y su oferta de turismo creativo. | Foto: Adobe Stock

“Otra actividad para no perderse en la zona de Santander, es el Parque Nacional del Chicamocha, PANACHI, el cual se ha convertido en uno de los principales atractivos turísticos de Santander y del país”, sentenció el portal.

