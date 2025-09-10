Turismo
Mejores destinos de Colombia para viajar con niños en vacaciones
Colombia es un país que cuenta muchos lugares que son ideales para visitar en familia.
Colombia es un destino que ofrece muchas alternativas para viajar con niños. Desde ProColombia indicaron que un viaje en familia es una experiencia inolvidable y enriquecedora, siempre y cuando se hagan planes divertidos para todos los miembros del grupo.
Santa Marta
Un destino predilecto para visitar con niños en Santa Marta, en este lugar se puede disfrutar de actividades veraniegas en playas como el Rodadero, Taganga y el Parque Nacional Natural Tayrona.
“Sin embargo, si lo tuyo es un paseo familiar con niños, te recomendamos visitar Taganga para pasar el día con los niños, ya que el ambiente de noche en temporada alta es de mucha rumba”, señaló el portal citado.
Por su parte, el Parque Tayrona, según ProColombia, lo puede visitar si tiene niños más grandes, ya que se deben realizar caminatas a través de la selva para llegar hasta las hermosas playas.
“Nuestra recomendación y un atractivo de Santa Marta que les encanta a los niños, es el acuario Mundo Marino. Aquí podrán ver tiburones, tortugas marinas, delfines, leones marinos y, además, un museo donde se muestran diferentes y curiosas piezas encontradas en el mar”, agregó.
Medellín
Medellín es una ciudad que toda la familia puede disfrutar. La ciudad de la eterna primavera es uno de los destinos más seductores de Colombia. La primera parada puede ser el Parque Pies Descalzos, un espacio ideal para niños, ya que el principal objetivo es que los visitantes se quiten los zapatos y disfruten de actividades lúdicas.
“Un poco más hacia el norte se encuentra otro conjunto de atractivos que no te puedes perder, como el Parque de los Deseos y el Planetario. Junto a estos se encuentra el Parque Explora, lugar donde la ciencia y la naturaleza son las protagonistas, y el Jardín Botánico con amplios y serenos jardines para tomar un descanso”, señaló ProColombia.
San Gil y el Cañón del Chicamocha
El último lugar recomendado por el portal es San Gil, a pocas horas de Bucaramanga. Este es uno de los destinos turísticos que más ha crecido en los últimos años.
Entre sus mejores atractivos turísticos se encuentran paisajes verdes, deliciosa gastronomía y excelentes escenarios para practicar deportes extremos. Aunque muchos de estos no son aptos para niños, muchos de estos lugares ofrecen recorridos y planes para familias con niños desde los 6 años.
“Otra actividad para no perderse en la zona de Santander, es el Parque Nacional del Chicamocha, PANACHI, el cual se ha convertido en uno de los principales atractivos turísticos de Santander y del país”, sentenció el portal.