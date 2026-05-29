Más allá de los tacos: Los 5 platillos tradicionales que debe probar en Guadalajara mientras disfruta de los partidos del mundial

Mientras miles de aficionados comienzan a planear viajes para disfrutar del ambiente del Mundial 2026 en Guadalajara, la gastronomía del país también se perfila como una de las grandes protagonistas para quienes visiten la ciudad.

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Más allá de los tradicionales tacos, distintos restaurantes y cocinas están apostando por preparaciones típicas de Jalisco que prometen convertirse en parada obligatoria durante la temporada de fútbol.

De acuerdo con recomendaciones publicadas por sitios especializados en turismo gastronómico, uno de los imperdibles es la torta ahogada.

Preparada con birote salado, carnitas y salsa picante, este platillo se ha convertido en un símbolo local y suele aparecer entre las primeras sugerencias para cualquier visitante que pisa Guadalajara por primera vez.

Además de Estados Unidos, el torneo se jugará en Vancouver, Toronto, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Foto: Getty Images

Otro favorito es la carne en su jugo, una mezcla de carne de res cocinada en caldo con frijoles, tocino y cebolla.

Restaurantes tradicionales de la ciudad han mantenido viva esta receta que muchos turistas consideran ideal para recargar energía antes o después de asistir a un partido del Mundial.

La birria también ocupa un lugar importante dentro de las recomendaciones gastronómicas. Ya sea de res o de chivo, este platillo típico destaca por su sabor intenso y por la tradición que lo rodea.

Tacos mexicanos Foto: Getty Images

Algunos locales con décadas de historia continúan atrayendo tanto a habitantes como a visitantes extranjeros.

La lista incluye además las jericallas, que es un postre típico parecido al flan, y el tejuino, una bebida refrescante preparada a base de maíz fermentado y limón, muy popular durante las tardes calurosas de la ciudad.

Expertos en turismo consideran que Guadalajara buscará aprovechar el impacto internacional del Mundial para mostrar no solo estadios deportivos, sino también su gran variedad cultural y gastronómica.

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Restaurantes, bares y mercados ya se preparan para recibir a miles de turistas interesados en vivir una experiencia completa que combine futbol, música mariachi y sabores tradicionales.

Aunque los tacos siguen siendo una referencia obligada de la cocina mexicana, en Guadalajara la conversación culinaria parece ir mucho más allá de los antojos comunes.

Para muchos visitantes, probar estos cinco platillos terminará siendo algo para recordar como cualquier gol celebrado durante la fiesta del fútbol mundial.

Comida mexicana

Además, varios chefs locales aseguran que la llegada de visitantes extranjeros impulsará nuevas rutas gastronómicas en barrios tradicionales, donde pequeños negocios familiares mantienen recetas transmitidas durante generaciones.

Para muchos comerciantes, el Mundial representa una oportunidad histórica para que Guadalajara consolide su fama como uno de los destinos más importantes de México.