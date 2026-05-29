Estos son los encantos del municipio menos poblado de Cundinamarca, un destino reconocido por su tranquilidad y bellos paisajes

El departamento de Cundinamarca es uno de los más encantadores de Colombia. Se destaca por su riqueza natural y cultural.

Entre sus 116 municipios está Villagómez, ubicado en la provincia de Rionegro y a aproximadamente 100 kilómetros al norte de Bogotá, lo que representa cerca de dos horas de viaje en vehículo.

Según la Gobernación de Cundinamarca, este municipio, el de menor población del departamento, es conocido por su clima templado y su entorno rural, ideal para la agricultura y el ecoturismo.

“Situado en la cordillera Oriental, Villagómez tiene una altitud de aproximadamente 1.750 metros sobre el nivel del mar. El municipio está rodeado de montañas y cuenta con varios cuerpos de agua, como ríos y quebradas que enriquecen su paisaje natural”, agrega la entidad en una reseña.

Así el destino de Cundinamarca que es ideal para el descanso; tiene un reconocimiento internacional y está cerca de Bogotá

El municipio, además, es reconocido como uno de los más tranquilos y pacíficos del departamento. En 2021, la Gobernación lo destacó como uno de lo más altos índices de seguridad en la región.

Historia

La historia de esta población se remonta a la época prehispánica, cuando el territorio era habitado por los indígenas muiscas.

Su nombre fue dado en homenaje al presbítero Misael Gómez, quien fue párroco del municipio de Pacho y obtuvo la cesión del terreno para la formación del caserío en 1926.

“Los dueños de dos haciendas denominadas Mundo Nuevo y Potosí le donaron a monseñor los terrenos y, con la ayuda de los habitantes, inició la construcción de la iglesia y de la escuela (hoy teatro parroquial). El actual templo se terminó de construir en el año 1945″, destaca la Diócesis de Zipaquirá, a la que pertenece el municipio.

Posteriormente, en 1936, fue erigido como corregimiento. En 1965 accedió a la categoría de municipio, tras una ordenanza departamental que segregó su territorio de las poblaciones vecinas de Pacho y Paime.

En materia económica, su principal actividad productiva es la agricultura, con destaque en el cultivo de café, maíz y frutales. La ganadería y “la producción de lácteos también son actividades económicas importantes. Además, el municipio cuenta con pequeñas industrias y comercios locales que contribuyen a la economía”.

Villagómez, Cundinamarca. Foto: Gobernación de Cundinamarca

Sitios de interés

Las cascadas de Villagómez son una de las principales atracciones naturales del municipio, “ofreciendo un entorno ideal para el ecoturismo y las actividades al aire libre. Estas cascadas son un lugar de recreación y disfrute para los habitantes y visitantes”, asegura la Gobernación.

El pueblo de Cundinamarca en el que se encuentra una joya ecológica de la región, un destino ideal para el turismo de naturaleza

La parroquia de Santa María, ubicada en el casco urbano, es una reconocida edificación de valor histórico y arquitectónico que se ha convertido en un símbolo del municipio.

Las festividades sanpedrinas, las más importantes de la población, incluyen eventos culturales y ferias artesanales que atraen cada año a numerosos visitantes de la región.