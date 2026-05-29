El destino de Antioquia de clima frío e ideal para conectarse con la naturaleza; está a más de una hora de Medellín

El departamento de Antioquia tiene 125 municipios que están integrados en nueve subregiones. Uno de ellos es Entrerríos, ubicado a 56 kilómetros de Medellín, a una distancia de una hora y 35 minutos en vehículo.

El portal de turismo Antioquia Travel destaca que esta población es un destino perfecto para quienes buscan conectarse con la armonía de la naturaleza.

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“Entrerríos será disfrutado muchísimo por los amantes de la fotografía, los que encuentran la felicidad en los senderos naturales y la magia en los atardeceres”, señala la publicación.

Historia

La Gobernación de Antioquia afirma que Entrerríos cuenta con una serie de características que lo catalogan como uno de “los mejores municipios con calidad de vida” del departamento.

En relación con la historia del municipio, los primeros pobladores del territorio fueron los indígenas nutabes, quienes se asentaron en las tierras comprendidas entre los ríos Cauca y Porce. “Los nutabes fueron belicosos, ágiles, diestros en el tejido del algodón y en la orfebrería”, agrega la entidad.

Entrerríos es uno de los pueblos más fríos de Antioquia, un lugar reconocido por su buena calidad de vida y sus atractivos naturales. Foto: Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica)

Sitios de interés

Entrerríos es de clima frío y se destaca por sus cuerpos de agua y paisajes en diferentes tonalidades de verde. Además, tiene una gran tradición ganadera, con fincas que pueden visitarse para conocer el proceso de producción de leche.

Entre sus principales atractivos está el peñón de Entrerríos, un monolito de 75 metros de altura, similar al famoso peñón de Guatapé, aunque de menor tamaño. Está ubicado a seis kilómetros del casco urbano.

El Museo del Cuero es otro de los sitios destacados. Está ubicado en la Casa de la Cultura del municipio y allí se exhiben más de 140 piezas que reflejan la tradición del curtido artesanal del cuero, símbolo de esta población.

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La iglesia de Nuestra Señora de los Dolores también es un lugar importante. “Este templo tiene una mística especial. Su arquitectura y las pinturas de su techo la hacen ver realmente hermosa. Fue construida en 1835″, señala Antioquia Travel.

La represa Río Grande II también se destaca como uno de los sitios relevantes del municipio. El lugar ofrece paisajes para sus visitantes.

Finalmente, el páramo de Santa Inés es otro atractivo natural de la población. Para llegar a la cima es necesario realizar una caminata de cerca de tres horas. “A más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, puede apreciar una vista espectacular de Entrerríos, sorprenderse con los frailejones y ver la hermosa laguna del páramo que es un verdadero espejo de agua”, agrega el portal turístico antioqueño.