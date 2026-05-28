Violento ataque con explosivos en operación minera de Antioquia deja un muerto y un herido

Un nuevo episodio de violencia sacudió al municipio de Buriticá, Antioquia. Un atentado con explosivos registrado en las últimas horas al interior de la mina Buriticá, operada por la compañía Zijin Continental Gold, dejó como saldo un trabajador fallecido y otro más herido, según confirmaron la Asociación Colombiana de Minería (ACM) y la administración municipal.

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A través de un comunicado, la ACM rechazó de manera categórica lo ocurrido y expresó su solidaridad con las familias de las víctimas, así como con los trabajadores afectados por el ataque.

“Lo ocurrido en Buriticá es inaceptable. El Estado debe velar por la integridad y la vida de todos los ciudadanos, incluyendo los trabajadores del sector minero. Igualmente, debe garantizar la seguridad en las operaciones y enfrentar las estructuras criminales que se alimentan de la extracción ilícita de minerales y la ilegalidad”, afirmó Juan Camilo Nariño, presidente del gremio.

La organización advirtió que ningún trabajador debería salir de su hogar para cumplir con su labor y no regresar junto a su familia a causa de hechos violentos. Por ello, hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional y a las autoridades competentes para que adopten medidas inmediatas que permitan proteger a quienes trabajan en la industria minera y esclarecer lo sucedido.

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Alcaldía habló de atentado terrorista

Por su parte, la Alcaldía de Buriticá lamentó lo ocurrido y calificó los hechos como un “atentado con explosivos” ocurrido dentro de la operación minera.

En su pronunciamiento, la administración municipal aseguró que la situación vuelve a evidenciar los problemas de seguridad derivados de las acciones criminales asociadas a la minería ilegal.

El alcalde José Luis Rodríguez Úsuga señaló que el ataque no solo afecta a una empresa legalmente constituida y generadora de empleo para la región, sino que también representa una amenaza para la seguridad, la convivencia y la tranquilidad de toda la población.

Además, hizo un llamado al Gobierno Nacional, a la Fuerza Pública y a las autoridades judiciales para fortalecer las acciones institucionales que permitan recuperar plenamente la seguridad en el municipio y combatir las estructuras delincuenciales que continúan operando en la zona.

Mientras avanzan las investigaciones para establecer quiénes están detrás del atentado, tanto la ACM como la Alcaldía coincidieron en exigir resultados rápidos por parte de las autoridades y reclamaron garantías para la seguridad de los trabajadores que diariamente desarrollan sus labores en uno de los proyectos mineros más importantes del país.