Para el próximo viernes, 10 de julio, quedó programada la reanudación de la audiencia en la cual la Fiscalía General espera formalizar el escrito de acusación en contra del exembajador de Colombia en Ghana, Daniel Garcés Carabalí.

Por burlas y gestos en plena audiencia, una jueza le llamó la atención al exembajador en Ghana Daniel Garcés Carabí, acusado de ejercer violencia física, psicológica, económica y sexual contra su exesposa. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/WhjM6XXMhC — Revista Semana (@RevistaSemana) May 29, 2026

Esto después de que la jueza 64 de conocimiento de Bogotá tomara una drástica decisión por varias situaciones que se presentaron durante la diligencia judicial que se instaló en la mañana de este 29 de mayo.

Y es que mientras la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia realizaba las aclaraciones al escrito de acusación, la jueza tuvo que interrumpirla por los constantes gestos de burla y gesticulación que hacía el acusado.

Violencia física, sexual, psicológica, económica y hasta señalamientos de brujería: las graves acusaciones contra el exembajador en Ghana

En la intervención de la delegada del ente investigador, Garcés empezó a hacer varios gestos con un tono plenamente burlesco y desafiante.

Garcés empezó a negar varias veces con su cabeza cuando la fiscal aclaraba los señalamientos de violencia intrafamiliar que puso de presente la denunciante en contra del exembajador.

A esto le siguió una sonrisa burlesca cuando se mencionó la aplicación de un enfoque de género.

Estos fueron los gestos burlescos del exembajador de Colombia en Ghana, Daniel Garcés Carabalí, por los que recibió un llamado de atención de una jueza. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/8DWhtaa149 — Revista Semana (@RevistaSemana) May 29, 2026

Mientras la fiscal aseguraba que existía un agravante por el hecho que los actos de violencia se presentaron cuando ya no eran pareja, Garcés Carabalí soltó una carcajada y volvió a mover su cabeza en señal de negativa.

Pocos segundos después, en la explicación de la aplicación de varios artículos que establecen como un agravante la violencia de género, el exembajador musitó una palabra.

La insólita justificación del exembajador Daniel Garcés Carabalí por sus burlas durante audiencia: “Soy un hombre del Pacífico”

Pese a que el micrófono estaba en silencio, no era difícil verificar que le decía “mentirosa” a la delegada del ente investigador.

Los gestos de burla no terminaron ahí. Cuando la fiscal detallaba que el tema del fraude procesal que se investigaba se presentó en el año 2025, el procesado empezó a reírse.

Por estos hechos, la jueza de conocimiento aseveró que no se estaba presentando un respeto para los sujetos procesales.

Las burlas del acusado continuaron pese a que la jueza estaba exigiendo respeto.

“Yo veo que cada vez que la doctora Gloria (la fiscal delegada) hace una manifestación usted se ríe, hace aspavientos (...) Esto genera una distracción en la audiencia”, advirtió la jueza.

La fiscal del caso señaló, tras la pregunta de la funcionaria judicial, que se sintió afectada por las continuas burlas.

Exembajador Daniel Garcés Carabalí justificó sus burlas y gestos durante la audiencia de acusación: “Soy un hombre del Pacífico, es decir, soy expresivo, no como los del área cundiboyacense”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/ePP0TZZJxn — Revista Semana (@RevistaSemana) May 29, 2026

“Yo a usted lo respeto”, señaló la fiscal.

A esto, y nuevamente con el micrófono apagado pero con una vocalización clara, se le pudo entender “usted no me respeta”.

Todo esto mientras se mostraba desafiante ante la intervención.

“Yo solo hago mi papel. Usted tiene su representante”, explicó la fiscal. “Me estaba sintiendo incómoda”.

La mirada desafiante y gesticulación por parte del exembajador en Ghana seguía.

La acusación contra Garcés Carabalí

La Fiscalía General señala al exembajador de Colombia en Ghana, Daniel Garcés Carabalí, como posible responsable de los delitos de violencia intrafamiliar agravado, acceso carnal violento agravado, fraude procesal y ejercicio arbitrario de la custodia de hijo menor.

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En el escrito de acusación se indica que ejerció un ciclo de violencia física, psicológica, económica y sexual contra su pareja, entre 2011 y 2021.

Pese a la terminación de la relación continuó e incrementó suss ataques e intimidaciones.

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Los elementos materiales probatorios indican que inmediatamente la víctima inició una nueva relación sentimental, Garcés Carabalí presuntamente recurrió a testimonios falsos y pruebas cuestionables para instaurar acciones ante una comisaria y un juzgado de familia de Bogotá, y así obtener la custodia de sus hijos con el supuesto de que eran maltratados.

Estas actuaciones legales evitaron que la mujer viera y compartiera con los menores de edad, y ejerciera sus derechos como madre. La situación fue aprovechada por el entonces embajador, que trasladó a los menores de edad a Ghana y los mantuvo alejados de la mamá.