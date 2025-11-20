Denuncia de SEMANA termina en investigación contra el abogado Miguel Ángel del Río por caso del exembajador Daniel Garcés

La Comisión de Disciplina Judicial abrió una investigación disciplinaria contra el abogado Miguel Ángel del Río Malo, por las presuntas irregularidades en las que habría incurrido para defender al exembajador de Colombia en Ghana, Daniel Garcés Carabalí, denunciado por su expareja por el secuestro de sus hijos y hechos de violencia intrafamiliar.

Este proceso contra el reputado abogado se da en medio de la denuncia que reveló SEMANA de Ximena Bustamante, expareja de Del Río, quien lo señaló de un entrampamiento en el caso Uribe, estafa, violencia física y corrupción.

Esta revista conoció, en junio de este año, la nueva denuncia que llegó contra el exembajador Garcés Carabalí, por el supuesto cambio de versión en el que habría terminado dos exniñeras de la familia dentro del proceso que inició su expareja, Beatriz Niño.

Durante una diligencia en la Comisaría de Suba, Niño alertó que “hay una relación directa frente a que la señora (Bermúdez), aquí presente, y el señor Daniel comparten el mismo abogado, nos enteramos de que el abogado Miguel Ángel del Río los está apoderando (...) un fiscal manifestó que la señora Claudia no se presentó y se presentó un investigador de Del Río. Hay una falta de imparcialidad de la testigo”.

La Fiscalía advirtió que los testimonios de Claudia Bermúdez y Carmen Uriza, las niñeras que trabajaban para la entonces pareja, “rayan en la criminalidad”. | Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

Claudia Bermúdez fue la niñera de la familia por casi 12 años, y el pasado 11 de abril, en medio de esa diligencia en la Comisaria, aseguró: “Yo nunca he manifestado que le tengo miedo a él (Daniel Garcés)”. A lo que el exembajador interrumpió diciendo: “¡Qué miedo me iba a tener cuando se fue a vivir conmigo después de que la señora (Beatriz Niño) me echó de la casa de mis hijos!”.

Sin embargo, SEMANA tiene en su poder una serie de chats que demostrarían todo lo contrario. Una de esas conversaciones se dio el 15 de marzo de 2021, cuando Beatriz le contó a Bermúdez que tenía “arrugado el corazón”, por los episodios que estaba viviendo con su expareja, a lo que Bermúdez contestó que: “Don Daniel me da miedo”.

Daniel Garcés estaría manipulando el testimonio de una niñera de la pareja. Las pruebas están en los chats. | Foto: Suministrada a Semana API

Estas pruebas dejarían en evidencia el cambio testimonio que habría dado una de las testigos claves dentro de este proceso que avanza contra Garcés Carabalí por violencia sexual y el secuestro de sus dos hijos menores de edad en Ghana, según su expareja.

SEMANA conoció que el pasado 9 de mayo, la Fiscalía corroboró que Daniel Garcés, el denunciado, compartía con Claudia Bermúdez, la testigo clave en este caso, los servicios de representación de Miguel Ángel del Río.