Para el próximo 15 de septiembre quedó programada la audiencia en la cual la Fiscalía General le imputará cinco cargos al exembajador de Colombia en Ghana, Daniel Garcés Carabalí.

Este será el quinto intento para vincular formalmente a Garcés Carabalí en el proceso penal. En cuatro oportunidades, la audiencia ha fracasado por diferentes situaciones: enfermedad del abogado del exembajador, compromisos personales y una incapacidad de su nueva apoderada.

Tras el nuevo fracaso de esta audiencia, el abogado Felipe Álzate, quien representa a Beatriz Niño, denunciante y exesposa de Garcés, aseguró que todo lo que ha ocurrido representa una burla con la administración de justicia.

“Todas y cada una de las causas por las que se ha aplazado son atenientes a la defensa técnica o material. Es una falta de respeto con la administración de justicia”, enfatizó el jurista en su reclamo.

Para evitar una nueva dilación, solicitó que se le pida a la Defensoría del Pueblo que se asigne a un defensor de oficio por si en la próxima audiencia el procesado o su abogada presentan una nueva excusa para impedir la realización de la imputación.

“El día lunes seguramente vamos a recibir un correo electrónico que diga que la abogada renunció o se incapacitó, o que el señor Garcés se incapacitó. Llevamos cuatro diligencias viendo como de manera sistemática lo que se busca es entorpecer el desarrollo de la administración de justicia", manifestó el abogado.

En la audiencia celebrada este viernes, la nueva abogada del exembajador puso de presente una incapacidad médica por laringitis. Mientras que el juez de control de garantías fijaba la otra fecha, Garcés Carabalí pidió la palabra para solicitar un nuevo aplazamiento por una supuesta cita médica.

“Yo realmente tengo mucha preocupación con este proceso y con este caso. Porque aquí han atropellado todos los derechos que yo tengo como ciudadano”, indicó. “Me han identificado una serie de cálculos y de situaciones complejas. Mis hijos también están enfermos, producto de esta situación”.

Sin embargo, el juez consideró que no existía un sustento claro frente a la realización de la cita médica que mencionó el procesado, por lo que le hizo un fuerte llamado de atención.

“No hay una consulta programada, señor Garcés. Por eso, yo necesito la constancia de la programación (…) Usted tiene una historia clínica y tiene una situación de salud. Eso no acredita que usted tenga un compromiso programado para el lunes a las nueve de la mañana o a las diez de la mañana. Eso no está demostrado, ni siquiera sumariamente, señor Garcés”, recalcó el juez de control de garantías.