El concejal de Barranquilla, Alexis Castillo, quien fue capturado, imputado por el delito de violencia intrafamiliar agravada y luego quedó en libertad tras unos estrictos acuerdos por medio de la justicia restaurativa, solicitó formalmente su derecho a réplica por las recientes informaciones reveladas por SEMANA.

Esta revista fue quien dio a conocer la explosiva denuncia de Silvia Aragón Molina, exesposa de Castillo, en marzo de 2025, donde lo acusaba de este delito. Desde entonces, la mujer no ha entregado más declaraciones a medios de comunicación.

Fiscalía asegura que Alexis Castillo, concejal de Barranquilla, no aceptó los cargos de violencia intrafamiliar agravada

Audiencia del concejal Alexis Castillo. Foto: SEMANA

El cabildante, por medio de una entrevista, le dijo al periodista que lleva la investigación que acudirá a la Fiscalía General de la Nación y a la dirección de este medio de comunicación por la presunta divulgación de información confidencial.

“Hoy se está prácticamente violando una información reservada, a lo que usted mañana tendrá que responder, porque hoy sí me voy a directamente decirle que con todo el respeto, el amor del mundo, cuidando los intereses de la señora Silvia y los míos y los de mis hijos, usted está revelando información confidencial de unos acuerdos porque el señor juez hoy en la sesión que tuvimos de audiencia dijo que ninguna de las partes podía ventilar ninguno de los acuerdos porque el acta apenas se construyó hace un par de horas”, manifestó Castillo en su declaración.

El cabildante calificó como “imposible” que esta revista tuviera acceso a dichos acuerdos que fueron suscritos ante un juez de la República.

“Aquí, señor periodista, le digo que usted está incurriendo nuevamente, en este instante, en un delito de publicar información reservada porque la señora Silvia pidió no ser revictimizada y usted la está revictimizando”, afirmó.

Concejal Alexis Castillo sigue en la Comisión de la Mujer aunque anunció su renuncia. Foto: Suministradas a SEMANA.

Asimismo, Castillo, en varias oportunidades, afirmó respetar el trabajo de la prensa, pero cuestionaba lo que en varias ocasiones este medio de comunicación dio a conocer. Además, insistió en que estaba grabando la conversación.

“Sí, lo voy a enviar ya directamente a la dirección de SEMANA y a la Fiscalía General de la Nación”, advirtió.

Esta revista le consultó sobre el estado actual del proceso judicial que hay en su contra, pero dijo que todo se dio por la omisión en la firma del traslado de escrito de acusación. Sin embargo, la Fiscalía, por un comunicado de prensa, señaló que estaba imputado y que no había aceptado los cargos.

“El traslado de acusación que no había firmado, por ese sentido, fue que me citaron a mí y que yo omití en su momento, pero omití con excusa. No era que a mí me estaban llevando por el caso como tal a un juicio o a una condena, fue por una ausencia de requerimientos en materia de la firma o notificación o escrito de la acusación”, señaló.

Alexis Castillo, concejal del partido Conservador en Barranquilla. Foto: Suministrada a SEMANA.

De igual manera, indicó que quedó en libertad tras la audiencia y que, por compromiso con el juez, no puede revelar detalles del acuerdo alcanzado.

“Mi proceso está en que no puedo hablar de él, porque hubo un compromiso que hice con el señor juez. Entonces, compromiso: no hablar de los acuerdos. Segundo compromiso, no hablar de las partes. Tercer compromiso: trabajar en el tejido social del bienestar de nuestra familia. Y a Alexis Castillo le dieron libertad, porque no representa ni un peligro ni para la víctima ni para la sociedad”, sostuvo.

Juez deja libre a Alexis Castillo, concejal de Barranquilla, pero debe cumplir estrictas medidas: lo acusan de violencia intrafamiliar

El proceso ante la justicia por violencia intrafamiliar agravada continúa y el polémico cabildante deberá llevarla en libertad, mientras que determinan si es o no culpable de este delito.