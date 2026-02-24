Juez deja libre a Alexis Castillo, concejal de Barranquilla, pero debe cumplir estrictas medidas: lo acusan de violencia intrafamiliar

El juez Séptimo con Funciones de Control de Garantías de Barranquilla dejó en libertad al concejal Alexis Castillo, quien fue capturado por el delito de violencia intrafamiliar.

Lo que conoció SEMANA es que el fiscal del caso pidió la justicia restaurativa, lo que implica que el cabildante deberá cumplir con ciertas medidas, entre ellas, someterse a un tratamiento psicológico, pedirle disculpas públicas a Silvia Aragón Molina, entre otras.

Lo que busca la justicia con esta medida es la no repetición de los presuntos hechos denunciados en esta revista por Aragón. La expareja sentimental de Castillo sostuvo que fue víctima de “violencia física, psicológica, emocional, patrimonial y económica”, manifestada en “golpes, gritos, humillaciones e insultos, tanto a mí como a mi núcleo familiar”.

En marzo de 2025, la mujer denunció en este medio de comunicación el calvario que presuntamente le tocaba vivir por las agresiones que habría sufrido por parte de este sujeto.

“En reuniones con los abogados manifiesta que quiere conciliar, que no trasciendan los procesos, que los medios de comunicación no se enteren”, explicó.

De hecho, afirmó que el concejal presentó una excusa para evitar que se llevara a cabo la audiencia programada en la Comisaría de Familia.

Aragón Molina también denunció que ha sido objeto de amenazas constantes. Según su testimonio, Castillo le ha dicho: “Te voy a quitar la custodia de los niños”, a pesar de que ella cuenta con un documento autenticado que le otorga la custodia desde octubre de 2024.

Incluso, una vez se conoció que había una orden de captura en contra de Castillo, este salió en sus redes sociales y arremetió contra el fiscal asegurando que se había equivocado.

“Hoy a un fiscal de aquí en Barranquilla se le dio por decir que yo tengo que presentarme ante las autoridades. Pero no es por el caso, es porque no le llegué a una cita que él me hizo para firmarle un documento de traslado escrito. Yo digo, hombre, fiscal, se le presentó una excusa”, afirmó en su momento.