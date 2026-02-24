Barranquilla

Juez deja libre a Alexis Castillo, concejal de Barranquilla, pero debe cumplir estrictas medidas: lo acusan de violencia intrafamiliar

El fiscal solicitó medidas de justicia restaurativa para la víctima.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

24 de febrero de 2026, 8:06 p. m.
Audiencia del concejal Alexis Castillo.
Audiencia del concejal Alexis Castillo. Foto: SEMANA

El juez Séptimo con Funciones de Control de Garantías de Barranquilla dejó en libertad al concejal Alexis Castillo, quien fue capturado por el delito de violencia intrafamiliar.

Lo que conoció SEMANA es que el fiscal del caso pidió la justicia restaurativa, lo que implica que el cabildante deberá cumplir con ciertas medidas, entre ellas, someterse a un tratamiento psicológico, pedirle disculpas públicas a Silvia Aragón Molina, entre otras.

Lo que busca la justicia con esta medida es la no repetición de los presuntos hechos denunciados en esta revista por Aragón. La expareja sentimental de Castillo sostuvo que fue víctima de “violencia física, psicológica, emocional, patrimonial y económica”, manifestada en “golpes, gritos, humillaciones e insultos, tanto a mí como a mi núcleo familiar”.

En marzo de 2025, la mujer denunció en este medio de comunicación el calvario que presuntamente le tocaba vivir por las agresiones que habría sufrido por parte de este sujeto.

Barranquilla

Imperdibles barrios tradicionales de la ciudad de Barranquilla

Barranquilla

Juez legaliza captura de Alexis Castillo, concejal de Barranquilla, señalado por violencia intrafamiliar

Barranquilla

Lo que propone César Barrera para sacar a los jóvenes de la violencia en el Atlántico

Barranquilla

Cortes de luz en el sur de Barranquilla este miércoles: barrios quedarán sin energía por varias horas

Barranquilla

Alexis Castillo, concejal de Barranquilla, acusado de violencia intrafamiliar agravado, ya está en poder de la Fiscalía

Barranquilla

Convocatoria decisiva en la Universidad del Atlántico: 100 plazas docentes disponibles

Barranquilla

MinDefensa revela en SEMANA los ‘cuatro males’ que afectan la seguridad de Barranquilla: “Absurdo que el pueblo colombiano le pague a alguien para que cometa delitos”

Macroeconomía

El sector vivienda cae en Colombia: alerta en el país tras los más recientes datos del crecimiento económico del Dane

Barranquilla

Concejal de Barranquilla, Antonio Bohórquez, y la carrera para llegar al Congreso de la República

Nación

Denuncian a Antonio Espitia, concejal de Córdoba, por presunto maltrato animal; habría arrastrado a un perro mientras manejaba una moto

“En reuniones con los abogados manifiesta que quiere conciliar, que no trasciendan los procesos, que los medios de comunicación no se enteren”, explicó.

De hecho, afirmó que el concejal presentó una excusa para evitar que se llevara a cabo la audiencia programada en la Comisaría de Familia.

Aragón Molina también denunció que ha sido objeto de amenazas constantes. Según su testimonio, Castillo le ha dicho: “Te voy a quitar la custodia de los niños”, a pesar de que ella cuenta con un documento autenticado que le otorga la custodia desde octubre de 2024.

Incluso, una vez se conoció que había una orden de captura en contra de Castillo, este salió en sus redes sociales y arremetió contra el fiscal asegurando que se había equivocado.

“Hoy a un fiscal de aquí en Barranquilla se le dio por decir que yo tengo que presentarme ante las autoridades. Pero no es por el caso, es porque no le llegué a una cita que él me hizo para firmarle un documento de traslado escrito. Yo digo, hombre, fiscal, se le presentó una excusa”, afirmó en su momento.

Más de Barranquilla

Así son las casas coloniales del barrio El Prado de Barranquilla.

Imperdibles barrios tradicionales de la ciudad de Barranquilla

Concejal Alexis Castillo, capturado por violencia intrafamiliar agravada.

Juez legaliza captura de Alexis Castillo, concejal de Barranquilla, señalado por violencia intrafamiliar

-

Lo que propone César Barrera para sacar a los jóvenes de la violencia en el Atlántico

(ARCHIVOS) En esta foto de archivo tomada el 6 de abril de 2022, se ven los faros de un automóvil junto a personas que caminan en la oscuridad en San Juan, Puerto Rico, después de que un gran corte de energía azotara la isla. - La mayoría de las personas en Puerto Rico se despertaron el 7 de abril de 2022 sin electricidad después de que un apagón afectó a todo el territorio insular de los EE. UU. en el Caribe. (Foto de Ricardo ARDUENGO / AFP)

Cortes de luz en el sur de Barranquilla este miércoles: barrios quedarán sin energía por varias horas

Alexis Castillo, concejal de Barranquilla, entrado a la URI.

Alexis Castillo, concejal de Barranquilla, acusado de violencia intrafamiliar agravado, ya está en poder de la Fiscalía

Los profesores de idiomas tienen una oportunidad especial.

Convocatoria decisiva en la Universidad del Atlántico: 100 plazas docentes disponibles

Pedro Sánchez, ministro de Defensa en Semana.

MinDefensa revela en SEMANA los ‘cuatro males’ que afectan la seguridad de Barranquilla: “Absurdo que el pueblo colombiano le pague a alguien para que cometa delitos”

Concejal Alexis Castillo sigue en la Comisión de la Mujer aunque anunció su renuncia.

Concejal Alexis Castillo, buscado por violencia intrafamiliar, arremete contra la Fiscalía en redes sociales: “Se equivocó, señor fiscal”

Alexis Castillo, concejal del partido Conservador en Barranquilla.

Tras denuncia de SEMANA, Fiscalía expide orden de captura contra concejal de Barranquilla, Alexis Castillo, por el delito de violencia intrafamiliar

Noticias Destacadas