Atlántico

Alexis Castillo, concejal de Barranquilla, acusado de violencia intrafamiliar agravado, ya está en poder de la Fiscalía

SEMANA dio a conocer el caso en marzo de 2025. Fiscalía expidió la orden de captura que fue aprobada por un juez de Barranquilla.

Redacción Semana
24 de febrero de 2026, 8:19 a. m.
Alexis Castillo, concejal de Barranquilla, entrado a la URI.
Foto: semana

En la mañana de este martes, 24 de febrero, el concejal por el Partido Conservador, Alexis Castillo Jiménez,llegó a las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía General de la Nación de Barranquilla tras conocerse que en su contra había una orden de captura por el delito de violencia intrafamiliar agravado.

Dicha orden de captura fue expedida el 11 de febrero de 2026 tras ser denunciado por su exesposa Silvia Aragón, quien habló en exclusiva para esta revista. En una fotografía que se conoció, se logra ver al cabildante con agentes del CTI de la Fiscalía cuando le están leyendo sus derechos como persona capturada.

Tras denuncia de SEMANA, Fiscalía expide orden de captura contra concejal de Barranquilla, Alexis Castillo, por el delito de violencia intrafamiliar
Alexis Castillo, concejal de Barranquilla, buscado por violencia intrafamiliar agravada en poder de la Fiscalía.
Foto: Suministrada a SEMANA.

Ahora, será presentado ante un juez con funciones de control de garantías para el inicio de las audiencias preliminares. El togado definirá si lo envía o no a un centro carcelario de la capital del Atlántico.

En su momento y en conversación con este medio de comunicación, Aragón aseguró que desde el año 2023 comenzaron, al parecer, los actos de violencia en su contra de parte del cabildante que hace parte de la Comisión de la Mujer y Asuntos Varios del Concejo de Barranquilla.

Según su testimonio, ha sufrido “violencia física, psicológica, emocional, patrimonial y económica”, manifestada en “golpes, gritos, humillaciones e insultos, tanto a mí como a mi núcleo familiar”.

La mujer sostuvo que actualmente adelanta tres procesos jurídicos en contra de su expareja: uno en la Comisaría de Familia, otro en la Fiscalía General de la Nación y un tercero en un Juzgado de Familia.

Sin embargo, Aragón Molina advierte que Castillo ha intentado dilatar los procesos: “En reuniones con los abogados manifiesta que quiere conciliar, que no trascienden los procesos, que los medios de comunicación no se enteren”.

Concejal Alexis Castillo, buscado por violencia intrafamiliar, arremete contra la Fiscalía en redes sociales: "Se equivocó, señor fiscal"

De hecho, afirmó que el concejal presentó una excusa para evitar que se llevara a cabo la audiencia programada en la Comisaría de Familia.

Aragón Molina también denunció que ha sido objeto de amenazas constantes. Según su testimonio, Castillo le ha dicho: “Te voy a quitar la custodia de los niños”, a pesar de que ella cuenta con un documento autenticado que le otorga la custodia desde octubre de 2024.

Algunas de las presuntas agresiones del concejal Castillo a su expareja sentimental.
Foto: Suministrada a SEMANA.

Además, aseguró que el concejal le ha hecho amenazas de muerte: “Te voy a matar tanto a ti como a toda tu familia. Te voy a meter en una bolsa negra hecha pedacitos”.

La víctima también señaló que es constantemente vigilada: “Todo el tiempo hay una persona que me sigue, me toman fotos, hacen videos”, además de recibir “mensajes de texto, mensajes de WhatsApp, correos electrónicos, llamadas, amenazas en la puerta del edificio y gritos en la calle”.

