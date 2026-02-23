Atlántico

Tras denuncia de SEMANA, Fiscalía expide orden de captura contra concejal de Barranquilla, Alexis Castillo, por el delito de violencia intrafamiliar

El cabildante fue denunciado por su expareja sentimental. La mujer habló en exclusiva con esta revista.

Gabriel Salazar López

23 de febrero de 2026, 9:06 a. m.
Alexis Castillo, concejal del partido Conservador en Barranquilla.
Alexis Castillo, concejal del partido Conservador en Barranquilla. Foto: Suministrada a SEMANA.

SEMANA conoció este lunes, 23 de febrero, que existe vigente una orden de captura contra el concejal Alexis Castillo por el delito de violencia intrafamiliar denunciado por su exesposa Silvia Aragón, quien habló en exclusiva para esta revista.

Asimismo, se pudo establecer que en las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía en Barranquilla, se encuentra una abogada del político conservador intentando acordar una entrega.

La denuncia por violencia intrafamiliar que tiene Alexis Castillo, concejal de Barranquilla, de su expareja sentimental: “Te voy a matar”

Noticia en desarrollo...

