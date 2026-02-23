Concejal Alexis Castillo, buscado por violencia intrafamiliar, arremete contra la Fiscalía en redes sociales: “Se equivocó, señor fiscal”

El concejal de Barranquilla por el Partido Conservador, Alexis Castillo, reapareció en su cuenta de Instagram hablando tras la orden de captura que hay en su contra por el delito de violencia intrafamiliar agravada. En el video arremete contra el fiscal del caso, precisando que todo obedeció a una equivocación del funcionario judicial.

“Hoy a un fiscal de aquí en Barranquilla se le dio por decir que yo tengo que presentarme ante las autoridades. Pero no es por el caso, es porque no le llegué a una cita que él me hizo para firmarle un documento de traslado escrito. Yo digo, hombre, fiscal, se le presentó una excusa”, afirmó.

Tras denuncia de SEMANA, Fiscalía expide orden de captura contra concejal de Barranquilla, Alexis Castillo, por el delito de violencia intrafamiliar

El cabildante dijo que si el fiscal se ofendió porque este no asistió a una diligencia judicial, está dispuesto a aclarar el tema: “Si para usted eso fue una falta de respeto, si atropellamos su dignidad, como usted lo ha manifestado, nosotros vamos a aclararlo con las pruebas de la República en este instante”, señaló.

Asimismo, dijo que seguirá trabajando por los barranquilleros en el Concejo de Barranquilla en medio de las polémicas que lo envuelven: “No nos van a callar, no vamos a dejar de trabajar y a seguir con la convicción de que Alexis Castillo es un agente de paz, de aporte a la sociedad, no un peligro. Se equivocó, señor fiscal”.

Castillo Jiménez indicó que todo se trata de una supuesta persecución política; sin embargo, SEMANA conoció que son contundentes las pruebas que tiene la Fiscalía en su contra.

“Quiero decirle a toda mi gente que esté tranquila, Alexis Castillo es una persona completamente sana, una persona que le aporta a la sociedad, no es ninguna persona que tenga que ocultarle nada a la justicia”, expresó.

La denuncia por violencia intrafamiliar que tiene Alexis Castillo, concejal de Barranquilla, de su expareja sentimental: “Te voy a matar”

Alexis Castillo, concejal del partido Conservador en Barranquilla. Foto: Suministrada a SEMANA.

La captura fue expedida el 11 de febrero de 2026 tras ser denunciado por su exesposa Silvia Aragón, quien habló en exclusiva para esta revista.

Dicha orden de captura fue solicitada ante los juzgados de control de garantías de Barranquilla con abundantes elementos materiales probatorios que acreditaron la misma.

La mujer sostuvo que actualmente adelanta tres procesos jurídicos en contra de su expareja: uno en la Comisaría de Familia, otro en la Fiscalía General de la Nación y un tercero en un Juzgado de Familia.

Sin embargo, Aragón Molina advierte que Castillo ha intentado dilatar los procesos: “En reuniones con los abogados manifiesta que quiere conciliar, que no trasciendan los procesos, que los medios de comunicación no se enteren”.

Concejal de Barranquilla, Alexis Castillo. Foto: Suministrado a SEMANA

De hecho, afirmó que el concejal presentó una excusa para evitar que se llevara a cabo la audiencia programada en la Comisaría de Familia.

Aragón Molina también denunció que ha sido objeto de amenazas constantes. Según su testimonio, Castillo le ha dicho: “Te voy a quitar la custodia de los niños”, a pesar de que ella cuenta con un documento autenticado que le otorga la custodia desde octubre de 2024.