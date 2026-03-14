Nación

Momentos de pánico se vivieron en el norte de Bogotá; escolta de concejal se salvó de ser aplastado por una tolva

Por medio de su cuenta de X, el político denunció las irregularidades de la obra.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

14 de marzo de 2026, 5:28 p. m.
Uniformado herido en la calle 116.
Uniformado herido en la calle 116. Foto: Tomado de : @araqueconcejal

En la tarde del sábado 14 de marzo de 2026, un uniformado de la Policía de Bogotá que cumple labores de escolta del concejal de Bogotá Jesús David Araque fue impactado por una tolva.

Todo sucedió en el momento en que el grupo de trabajo del político se encontraba haciendo una inspección a una obra de construcción en la autopista Norte con calle 116.

Incendio de un vehículo cisterna cargado con gas generó caos en los límites entre Bogotá y La Calera

“Mientras realizaba veeduría en una obra de construcción de apartamentos, por un tractocamión que tapaba el paso a ciclistas y peatones, cayó una tolva en plena vía pública”, señaló el concejal de Bogotá Jesús David Araque.

Concejal Jesús David Araque
Concejal Jesús David Araque Foto: Concejo de Bogotá

Por medio de las redes sociales, el concejal denunció que, a pesar del suceso ocurrido, los responsables de las obras continuaron sus operaciones de manera rutinaria.

Bogotá

Caja abandonada en la localidad de Engativá generó alarma por posibles explosivos: las autoridades la detonaron de manera controlada

Bogotá

Menor fue sorprendido con cargamento de marihuana en la Terminal del Sur de Bogotá: esto les dijo a los policías tras el hallazgo

Bogotá

Seguridad en Bogotá: las cifras que mejoran mientras la impunidad empeora

Bogotá

Alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, convocará a congresistas para definir agenda conjunta de seguridad ante hechos delictivos

Bogotá

Continúa la ola de “paseos millonarios” en Bogotá: víctima reporta 3 meses de espera en su proceso

Bogotá

Nuevo cierre vial en la calle 100: estas son las vías alternas en el norte de Bogotá

Vehículos

Cambios en las aplicaciones de transporte tras aprobación de proyecto en el Concejo de Bogotá

Nación

Incendio de un vehículo cisterna cargado con gas generó caos en los límites entre Bogotá y La Calera

Bogotá

Paso a paso: Cómo aplicar a las más de 2.000 vacantes laborales abiertas en Bogotá

Bogotá

¿Viaja al FEP desde Medellín o Cali? Estos son los trucos para encontrar vuelos desde 140.000 pesos

“Lo peor, el policía ha caído, ya llamamos, aquí ya llegó más apoyo, pero la irresponsabilidad hasta ahora no tiene límites, siguen descargando, miren, siguen descargando, generan congestión, un caos. El uniformado fue trasladado a un centro asistencial y en estos momentos está siendo valorado. La irresponsabilidad de la obra es total, pues estaban cargando elementos y maquinaria pesada sin precaución”, señaló el político.

Las autoridades de Bogotá controlaron el tráfico de la zona para evitar alteraciones a las personas que se movilizan en el sector norte-sur. De manera adicional, se llevó a cabo el traslado del uniformado a un centro asistencial para evaluar las heridas que sufrió al momento del impacto.

Caja abandonada en la localidad de Engativá generó alarma por posibles explosivos: las autoridades la detonaron de manera controlada

Suspensión momentánea de la obra

Minutos después del incidente, la Alcaldía local de Usaquén informó por medio de sus redes sociales que inspeccionó la obra.

“El día de hoy recibimos una denuncia, eso hizo que nos articuláramos y todas las entidades del Distrito estuviéramos aquí presentes. La medida correctiva fue la suspensión temporal de la actividad, por distintas razones, la primera de ellas por incumplir el PMT”, destacaron los funcionarios de la Alcaldía de Usaquén.

Por último, se destacó que el IDU tomará las medidas jurídicas contra la constructora y se seguirá supervisando el desarrollo de las operaciones en la zona.

“Acá se presentaron unos daños desafortunados en un contrato que el IDU acabó de entregar. No vamos a permitir eso. El Instituto de Desarrollo Urbano, encabezado por Orlando Molano, se encuentra al frente de la situación y va a iniciar las acciones legales que correspondan para que el espacio público sea respetado en Bogotá”, señaló Daniel Ortiz, alcalde de la alcaldía de Usaquén.