Momentos de pánico se vivieron en el norte de Bogotá; escolta de concejal se salvó de ser aplastado por una tolva

En la tarde del sábado 14 de marzo de 2026, un uniformado de la Policía de Bogotá que cumple labores de escolta del concejal de Bogotá Jesús David Araque fue impactado por una tolva.

Todo sucedió en el momento en que el grupo de trabajo del político se encontraba haciendo una inspección a una obra de construcción en la autopista Norte con calle 116.

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“Mientras realizaba veeduría en una obra de construcción de apartamentos, por un tractocamión que tapaba el paso a ciclistas y peatones, cayó una tolva en plena vía pública”, señaló el concejal de Bogotá Jesús David Araque.

Concejal Jesús David Araque Foto: Concejo de Bogotá

Por medio de las redes sociales, el concejal denunció que, a pesar del suceso ocurrido, los responsables de las obras continuaron sus operaciones de manera rutinaria.

🚨🚨 Ojo a lo que acaba de ocurrir en la autopista norte con calle 116 en sentido sur - norte.



Mientras realizaba veeduría en una obra de construcción de apartamentos por un tractocamión que tapaba el paso a ciclistas y peatones, cayó una tolva en PLENA VÍA PÚBLICA.



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“Lo peor, el policía ha caído, ya llamamos, aquí ya llegó más apoyo, pero la irresponsabilidad hasta ahora no tiene límites, siguen descargando, miren, siguen descargando, generan congestión, un caos. El uniformado fue trasladado a un centro asistencial y en estos momentos está siendo valorado. La irresponsabilidad de la obra es total, pues estaban cargando elementos y maquinaria pesada sin precaución”, señaló el político.

Las autoridades de Bogotá controlaron el tráfico de la zona para evitar alteraciones a las personas que se movilizan en el sector norte-sur. De manera adicional, se llevó a cabo el traslado del uniformado a un centro asistencial para evaluar las heridas que sufrió al momento del impacto.

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Suspensión momentánea de la obra

Minutos después del incidente, la Alcaldía local de Usaquén informó por medio de sus redes sociales que inspeccionó la obra.

“El día de hoy recibimos una denuncia, eso hizo que nos articuláramos y todas las entidades del Distrito estuviéramos aquí presentes. La medida correctiva fue la suspensión temporal de la actividad, por distintas razones, la primera de ellas por incumplir el PMT”, destacaron los funcionarios de la Alcaldía de Usaquén.

🚨Desde @alcaldiausaquen atendemos el llamado de la ciudadanía y junto con el @idubogota inspeccionamos la obra en la autopista norte con calle 116 en la que se presentó una situación donde sale lesionado un agente de nuestra Policía Nacional.@SectorMovilidad @GobiernoBTA pic.twitter.com/0Nh8HdUwse — Alcaldía de Usaquén (@alcaldiausaquen) March 14, 2026

Por último, se destacó que el IDU tomará las medidas jurídicas contra la constructora y se seguirá supervisando el desarrollo de las operaciones en la zona.

“Acá se presentaron unos daños desafortunados en un contrato que el IDU acabó de entregar. No vamos a permitir eso. El Instituto de Desarrollo Urbano, encabezado por Orlando Molano, se encuentra al frente de la situación y va a iniciar las acciones legales que correspondan para que el espacio público sea respetado en Bogotá”, señaló Daniel Ortiz, alcalde de la alcaldía de Usaquén.