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Incendio de un vehículo cisterna cargado con gas generó caos en límites entre Bogotá y La Calera

La situación fue atendida por unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Calera y de Bogotá.

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Redacción Nación
14 de marzo de 2026, 1:36 p. m.
Se presentó un accidente de tránsito en la Vereda Alboreto, cerca del peaje en límites entre Bogotá y La Calera, tras la explosión de un carrotanque con GLP.
Se presentó un accidente de tránsito en la Vereda Alboreto, cerca del peaje en límites entre Bogotá y La Calera, tras la explosión de un carrotanque con GLP. Foto: Bomberos Bogotá

En la mañana de este sábado, 14 de marzo, se registró un fuerte accidente de tránsito en la vía que conduce de Bogotá al municipio de La Calera, donde un camión que transportaba gas se volcó y explotó sobre la vía.

Los hechos ocurrieron en la vereda Alboreto, cerca del peaje en límites de Bogotá y el municipio de La Calera. El accidente deja hasta el momento solo daños materiales, ya que no se reportan personas heridas.

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