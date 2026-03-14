Incendio de un vehículo cisterna cargado con gas generó caos en límites entre Bogotá y La Calera

En la mañana de este sábado, 14 de marzo, se registró un fuerte accidente de tránsito en la vía que conduce de Bogotá al municipio de La Calera, donde un camión que transportaba gas se volcó y explotó sobre la vía.

Los hechos ocurrieron en la vereda Alboreto, cerca del peaje en límites de Bogotá y el municipio de La Calera. El accidente deja hasta el momento solo daños materiales, ya que no se reportan personas heridas.

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