Video | Nuevo accidente de tránsito entre un bus del Sitp y un camión de gaseosas dejó siete personas heridas en Bogotá

El siniestro se registró en una calle del barrio Las Ferias en la mañana del lunes festivo.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

19 de agosto de 2025, 2:56 a. m.
De acuerdo con una cámara de seguridad del sector que grabó el momento exacto de este aparatoso accidente, se logra ver la magnitud del incidente.
En medio de la jornada de este lunes festivo, 18 de agosto, se presentó un nuevo accidente de tránsito que involucró a un bus del Sitp del sistema de transporte masivo en Bogotá y un camión de gaseosas.

El siniestro se registró en una calle del barrio Las Ferias, ubicado en la localidad de Engativá sobre las 7:26 de la mañana mientras las calles se encontraban solas.

Contexto: Grave accidente de tránsito en Bogotá: choque múltiple deja varias personas heridas en la avenida Boyacá

Según se puede observar en el fragmento, un camión rojo que transportaba gaseosas, habría omitido la señal de pare y sin percatarse continuó su camino en la vía.

Sin embargo, en ese preciso momento, un bus azul del Sitp tampoco se percató y lo arrolló por lo que ambos vehículos terminaron a un costado de la calle chocando con algunas casas del sector.

De manera preliminar, se conoció que al menos siete personas de ambos automóviles terminaron con heridas leves ante el fuerte accidente.

Por el momento, las autoridades de tránsito de Bogotá no se han pronunciado al respecto para conocer más detalles de este incidente que pudo haber terminado en tragedia.

Sin embargo, algunos usuarios en redes sociales también señalan que el Sitp tendría culpa en el accidente debido a que argumentan que el bus iba a gran velocidad.

“Pero ese del Sitp iba como rápido también”, “los Sitp todos los días están metidos en accidentes”, “ese Sitp iba, pero enmierdado como todos en los barrios”, fueron algunos de los comentarios de la ciudadanía ante el siniestro.

Este hecho recuerda el aparatoso choque del pasado viernes, 15 de agosto, donde un bus colisionó contra un separador y esto ocasionó que otros vehículos, que venían detrás, también chocaran dejando varios heridos que tuvieron que ser trasladados a centros asistenciales para recibir atención médica.

