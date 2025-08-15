Suscribirse

Nación

Grave accidente de tránsito en Bogotá: choque múltiple deja varias personas heridas en la Avenida Boyacá

En el sitio ya están las autoridades y varias ambulancias atendiendo la emergencia.

Redacción Nación
15 de agosto de 2025, 2:06 p. m.
Se desconocen los motivos del accidente.
Se desconocen los motivos del accidente.

Un grave accidente de tránsito se presentó en Bogotá durante la mañana de este viernes, 15 de agosto. Según información preliminar, un bus colisionó contra un separador y esto ocasionó que otros vehículos, que venían detrás, también chocaran.

La situación ocurrió específicamente en la Av. Boyacá con Av. Primero de Mayo, sentido sur - norte, en la localidad de Kennedy.

“Por siniestro múltiple en la Av. Boyacá con Av. Primero de Mayo, en sentido sur - norte, se realiza cierre de la conectante. En el punto contamos con cuatro unidades del Grupo Guía, cinco unidades de Agentes Civiles, seis unidades de Tránsito, quienes se encargan de realizar cierres viales y desviar los vehículos en la zona. Rutas alternas carrera 68 o NQS”, reportaron desde la Secretaría de Movilidad.

Hasta el momento se habla de que hay al menos 29 personas heridas, pero no se descarta que la cifra aumente con el paso de las horas.

Las personas heridas están siendo trasladadas a centros hospitalarios cercanos.

En algunos videos que se han revelado en las redes sociales, se ve que en el accidente están involucrados por lo menos dos buses del Sitp y otro más de transporte público.

Al sitio arribaron varias ambulancias que están atendiendo a los afectados.

En algunos videos que circulan en las redes sociales, se observa a personas heridas siendo auxiliadas al costado de la vía, mientras son trasladas de urgencia a hospitales de Kennedy y Bosa.

Por el momento no hay un pronunciamiento oficial por parte de TransMilenio o de bomberos sobre lo ocurrido en este accidente vial que genera congestión vehicular en la zona.

También se desconocen las causas puntuales de este grave accidente de tránsito que ocurrió a eso de las ocho de la mañana de este viernes, 15 de agosto, en la capital del país.

