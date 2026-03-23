Se conocen nuevos detalles de cómo habría muerto Mayerli, hermana de Dilan Cruz: ya hay hipótesis

La familia de Dilan Cruz, el joven que fue asesinado por un agente del Esmad durante las protestas del 2019, está viviendo una nueva tragedia: Mayerli Cruz, su hermana, murió en un accidente de tránsito.

Murió hermana de Dilan Cruz tras sufrir grave accidente de tránsito; la despidieron con triste mensaje: “Cómo seguir sin ti”

Denis Cruz, otra de las hermanas del joven, fue quien confirmó la noticia a través de sus redes sociales. "Te fuiste, y no tengo idea de cómo seguir sin ti. Juro que no sé“, escribió en una historia de su cuenta de Instagram.

Con el pasar de las horas, se han ido conociendo nuevos detalles relacionados con el siniestro que acabó con la vida de la joven. Todo fue revelado por el diario El Espectador, que habló con las autoridades de Tránsito.

Según este medio de comunicación, el informe oficial dice que el accidente de tránsito ocurrió el pasado 20 de marzo en la calle 26 sur con carrera 72, en la localidad de Kennedy, en la ciudad de Bogotá.

Denis Cruz confirmó muerte de su hermana Foto: Instagram @denis011114

En el hecho resultaron involucrados un hombre de 53 años y una motocicleta particular, que era manejada por la hermana de Dilan Cruz.

El informe preliminar de la Policía de Tránsito señala que, al parecer, la mujer estaba transitando entre los vehículos cuando ocurrió todo. Esta es la hipótesis que se maneja hasta ahora, pero las causas exactas todavía están en verificación.

Las autoridades recalcaron que se encuentran adelantando las respectivas investigaciones para esclarecer lo sucedido en su totalidad y lograr que se tenga certeza sobre qué fue lo que sucedió en este punto de la capital del país.

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A través de un post en su cuenta de Instagram, Denis Cruz se despidió de su hermana menor. “Te fuiste… y con eso sentí que se fue una parte de mí. No sé cómo seguir sin ti, no sé de dónde voy a sacar fuerzas cuando siento que ya no me quedan“, dijo.

“No entiendo esto, no logro entender los planes de Dios… estoy enfadada, no lo asimilo, estoy rota. Me duele el pecho, el alma, me duele la vida sin ti“, añadió.

La joven, en medio de su dolor, señaló que ahora Mayerli está junto a Dilan y se convirtieron en dos ángeles que la van a cuidar desde el cielo.

"No sé cómo será mi vida con tu ausencia… solo sé que te voy a extrañar todos los días de mi vida“, concluyó.