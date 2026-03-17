Los medios nacionales están de luto tras confirmarse la muerte de un reconocido rostro de la radio colombiana, quien dejó una huella con su talento y trabajo.

Se trató de Heliodoro Otero, quien tenía 95 años y marcó un lugar en millones de personas, quienes lo recordarán por su desarrollo profesional en espacios como Toledar, Caracol Radio y RCN Radio. El comunicador se enfocó en este espacio de la prensa, brillando con su voz, su dicción y su manera elegante de dar información a los colombianos.

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Su paso por diferentes radios permitió que integrara noticias matutinas y de la tarde, además de abrirse camino en temas musicales que se iban consolidando en la época. Su preparación cruzó fronteras, logrando ser voz en doblajes estadounidenses e integrar así la Asociación Colombiana de Locutores.

De hecho, esta organización fue la que lamentó la partida de Otero, dejando por todo lo alto su nombre y su trabajo. El comunicado explicó lo dura que era esta pérdida, teniendo en cuenta que fue una imagen pionera para muchos.

“La Asociación Colombiana de Locutores y Comunicadores, en cabeza de nuestro presidente, lamenta el sensible fallecimiento de Heliodoro Otero Chávez, un grande de la locución. Fue miembro por más de 50 años; se destacó por ser una de las voces íntegras y emblemáticas de la lectura de noticias en cadenas radiales como RCN, Caracol y Todelar. Fue un brillante narrador de documentales y también la voz de un noticiero de los años 70 y 80 que se llamaba Actualidad Panamericana, que se presentaba en los teatros antes de proyectar las películas”, se leyó en la publicación.

Además de ser locutor, Heliodoro trabajó como despachador aéreo de Avianca cuando tenía 21 años, logrando desarrollar su voz en un contexto profesional y especial. Muchos lo recuerdan por sus apariciones e intervenciones, demostrando la manera en la que construyó su carrera.

En una charla con Eje 21, en 2001, la celebridad comentó sobre su historia y lo que pasó antes de llegar a ser la voz recordada.

“En mi posición se debía tener conocimientos en meteorología, identificar los diferentes tipos de aviones, la capacidad de los tanques de combustible de las aeronaves, entre otros temas aeronáuticos. En mi trabajo como despachador debía anunciar las llegadas y salidas por el altavoz de los vuelos”, comentó.

Su camino empezó oficialmente tras recibir su licencia en la Emisora Nueva Granada, frecuencia básica de la Cadena RCN, como locutor de noticias y de comercial.

“En los años cincuenta, un locutor era una personalidad admirada por su voz y bagaje cultural. Hablaba con propiedad de música culta y folclórica. Además, al comentar la actualidad nacional e internacional, se ubicaban histórica y geográficamente; era admirable la cultura general. En mis comienzos radiales escuchaba a Otto Greiffestein, Carlos Ramírez Gómez, José ‘el turco’ Fayad y Juan Eugenio Cañavera, quien estuvo casado con la gran cantante mexicana María Luisa Landín”, señaló.