Se conoce impactante video del momento exacto del accidente en el que murió Zalek, cantante barranquillero

El mundo de la música atraviesa un momento de tristeza tras confirmarse el fallecimiento del artista barranquillero Zalek, quien en los últimos años venía ganando reconocimiento dentro de la escena musical. La noticia provocó una ola de reacciones entre seguidores, colegas y usuarios de redes sociales que lamentaron la inesperada partida del joven intérprete.

Dura coincidencia entre la muerte de Yeison Jiménez y Zalek, cantante barranquillero que perdió la vida en accidente en Medellín

El cantante falleció el 10 de marzo tras un accidente de motocicleta en Medellín, según un comunicado oficial. El hecho sucedió de forma inesperada y causó mucha sorpresa entre quienes seguían su carrera artística, ya que parecía que estaba teniendo éxito en la industria.

No obstante, recientemente, Q’Hubo Medellín compartió un video del momento exacto en el que ocurrió el accidente donde murió el barranquillero. Los hechos ocurrieron en Laureles, cerca de la canalización del Estadio.

Según las imágenes, el artista se movilizaba en una moto de alto cilindraje cuando un auto de color rojo salió de una de las calles e impactó contra el joven, quien salió expulsado. Las cámaras revelaron cómo ocurrió todo tras el choque, lo que respalda versiones según las cuales el golpe que sufrió Zalek fue muy fuerte.

Aunque no hay un informe oficial que aclare lo que pasó, se consideran dos posibilidades: que iba muy rápido o que el auto rojo ignoró las señales de tránsito.

Pablo Ruiz, secretario de Movilidad de Medellín, habló en Noticias Caracol sobre el accidente, indicando que “en una colisión entre un vehículo tipo camioneta y una moto de alto cilindraje (…) el conductor de la motocicleta resulta inicialmente lesionado y fallece en camino al centro asistencial”.

Zalek, artista barranquillero. Foto: Instagram @soyzalek

Horas antes del trágico suceso, el artista había publicado en sus redes sociales un corto video en el que mostraba parte de un ensayo vocal junto a una entrenadora de canto. En las imágenes se le veía enfocado en perfeccionar su técnica y avanzar en lo que serían nuevos proyectos musicales.

Tras conocerse la noticia, las reacciones en plataformas digitales no tardaron en multiplicarse. Amigos, admiradores y distintos usuarios expresaron su tristeza por la muerte del cantante nacido en Barranquilla, destacando su talento y el potencial que muchos veían en su carrera. Numerosos mensajes de despedida comenzaron a circular en internet, resaltando su pasión por la música y lamentando que su camino artístico se truncara de forma tan repentina.