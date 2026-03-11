Dura coincidencia entre la muerte de Yeison Jiménez y Zalek, cantante barranquillero que perdió la vida en accidente en Medellín

La industria musical atraviesa un momento de luto tras confirmarse la muerte del artista barranquillero Zalek, quien había logrado abrirse camino en la escena musical con su trabajo durante los últimos años. La noticia generó conmoción entre seguidores y colegas, que no tardaron en reaccionar ante la inesperada pérdida.

De acuerdo con un comunicado oficial, el intérprete falleció el 10 de marzo luego de sufrir un accidente de motocicleta en Medellín. El hecho ocurrió de manera repentina y dejó consternados a quienes seguían de cerca su carrera artística, que parecía ir en constante ascenso dentro del panorama musical.

Horas antes del trágico suceso, el cantante había compartido en sus redes sociales un breve video en el que mostraba parte de sus ensayos vocales junto a una coach. En el clip se le veía concentrado en practicar su técnica y trabajar en nuevos proyectos musicales.

Tras conocerse la noticia, las reacciones en plataformas digitales no se hicieron esperar. Amigos, fanáticos y usuarios de redes sociales expresaron su tristeza por el fallecimiento del joven artista, recordando su talento y el potencial que muchos veían en su carrera. Diversos mensajes de despedida comenzaron a circular, resaltando su dedicación a la música y lamentando que su trayectoria se haya interrumpido de forma tan repentina.

“Con el corazón roto despedimos a Zalek, un artista que llegó a nuestra familia con sueños enormes y una pasión infinita por la música. Abrazamos a su familia, amigos, y a todos los que hicieron parte de su historia”, escribió su equipo de trabajo.

“Una voz como la tuya nunca muere. Tu alma quedará con nosotros”, agregaron en el comunicado oficial.

Sin embargo, la pérdida de este talento colombiano de la música urbana desató una ola de comentarios, precisamente por una coincidencia que compartía con la muerte de Yeison Jiménez, famoso artista de música popular.

Coincidencia en las muertes de Yeison Jiménez y Zalek

Según indicó Pulzo, para algunas personas fue sorpresiva la noticia del barranquillero, teniendo en cuenta que todo sucedió de forma inesperada. Su carrera estaba creciendo considerablemente, al punto de colaborar con estrellas como Elder Dayán y Fanny Lu.

Sin embargo, este trágico incidente ocurrió un 10 de marzo, dos meses después del accidente de Yeison Jiménez, que murió el 10 de enero. Este número se volvió una cifra considerable, basándose en estos hechos dolorosos para sus familias y seguidores.

De igual manera, el medio apunta que otro detalle similar fue que los dos estaban pasando por un momento beneficioso en el ámbito profesional, por lo que su deceso deja un vacío gigante.